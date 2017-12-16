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18:51 (мск), источник: Калининград.Ru

В Советске в середине декабря открыли новый фонтан

Обычно подобные объекты запускают при температуре от +15 градусов.

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В пятницу, 15 декабря, в Советске открыли новый светомузыкальный фонтан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сити-менеджер муниципалитета Николай Воищев.

Он подчеркнул, что фонтанный комплекс удалось открыть благодаря программе «Формирование современной городской среды». Деньги для проекта Советский городской округ получил из федерального, регионального и местного бюджетов. Всего работы обошлись в девять миллионов рублей.

Светомузыкальный фонтан установили возле входа в городской парк. «По проекту фонтанный комплекс дополнят лавочки, которые установят по периметру, и мусорные урны, а весной будут проведены работы по озеленению территории», — отметил Воищев.

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Судя по комментариям в социальной сети, горожане в целом позитивно отнеслись к новому объекту. Однако некоторые пользователи заметили, что фонтан обещали торжественно запустить при температуре выше +15 градусов, а не почти при нуле.

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