В Советске в середине декабря открыли новый фонтан
Обычно подобные объекты запускают при температуре от +15 градусов.
Обычно подобные объекты запускают при температуре от +15 градусов.
В пятницу, 15 декабря, в Советске открыли новый светомузыкальный фонтан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
Он подчеркнул, что фонтанный комплекс удалось открыть благодаря программе «Формирование современной городской среды». Деньги для проекта Советский городской округ получил из федерального, регионального и местного бюджетов. Всего работы обошлись в девять миллионов рублей.
Светомузыкальный фонтан установили возле входа в городской парк. «По проекту фонтанный комплекс дополнят лавочки, которые установят по периметру, и мусорные урны, а весной будут проведены работы по озеленению территории», — отметил Воищев.
Судя по комментариям в социальной сети, горожане в целом позитивно отнеслись к новому объекту. Однако некоторые пользователи заметили, что фонтан обещали торжественно запустить при температуре выше +15 градусов, а не почти при нуле.