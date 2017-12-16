К посольству Румынии в Кишиневе несли цветы и свечи
Панихиду по королю Михаю отслужили и в кишиневской церкви Святой Теодоры из Сихлы. Прихожане говорят, что знали монарха по рассказам родителей.
Панихиду по королю Михаю отслужили и в кишиневской церкви Святой Теодоры из Сихлы. Прихожане говорят, что знали монарха по рассказам родителей.
«Мой отец родился в том же году, что и король Михай, служил в румынской армии. Он всего говорил, что это большой человек».
«Это был человек тяжелой судьбы. Душой и сердцем он всегда был рядом с румынами, где бы они ни жили».
Многие сожалели, что в день похорон монарха в Молдове не объявили траур.
«Страницу истории, которую оставил король Михай I румынам из Бессарабии, никто никогда не сотрет. Объявление траура стало бы знаком уважения к этому достойному человеку».
К посольству Румынии в Кишиневе весь день несли цветы и свечи. Посетители расписывали в книге соболезнований, которую отправят королевской семье.
«На первом уроке в школе мы пели “да здравствует король”. Сегодня я пришел с ним попрощаться».
Последний раз король Михай бывал в Молдове в 2006 году. Тогда он принял участие в церемонии освящения румынского кладбища на юге страны.