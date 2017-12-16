Резиденция Деда Мороза открылась под Витебском

Придвинская резиденция Деда Мороза открылась 16 декабря в лесу под Витебском. В числе первых гостей на торжественной церемонии были ребята из детских домов и домов семейного типа Витебского района. Дети и подростки вместе со сказочными героями в форме инспекторов ДПС стали участниками «Безопасных приключений фиксиков в новогоднем лесу».