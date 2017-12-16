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19:13 (мск), источник: БЕЛТА

Резиденция Деда Мороза открылась под Витебском

В числе первых гостей на торжественной церемонии были ребята из детских домов и домов семейного типа Витебского района.

Источник: БЕЛТА

Придвинская резиденция Деда Мороза открылась 16 декабря в лесу под Витебском. В числе первых гостей на торжественной церемонии были ребята из детских домов и домов семейного типа Витебского района. Дети и подростки вместе со сказочными героями в форме инспекторов ДПС стали участниками «Безопасных приключений фиксиков в новогоднем лесу».

Помимо основного сказочного приключения, гости праздника смогли поучаствовать в тойкроссинге (обмен игрушками, проводится по аналогии с буккроссингом), чаепитии с блинами, посетить мастерскую Деда Мороза и специальную фотозону, примерить форму юного инспектора ГАИ.

Новогодний проект реализован отделом образования, спорта и туризма Витебского райисполкома совместно с ГАИ УВД Витебского облисполкома на базе оздоровительного лагеря «Спартаковец», расположенного в пяти километрах от Витебска.

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