Резиденция Деда Мороза открылась под Витебском
В числе первых гостей на торжественной церемонии были ребята из детских домов и домов семейного типа Витебского района.
В числе первых гостей на торжественной церемонии были ребята из детских домов и домов семейного типа Витебского района.
Придвинская резиденция Деда Мороза открылась 16 декабря в лесу под Витебском. В числе первых гостей на торжественной церемонии были ребята из детских домов и домов семейного типа Витебского района. Дети и подростки вместе со сказочными героями в форме инспекторов ДПС стали участниками «Безопасных приключений фиксиков в новогоднем лесу».
Помимо основного сказочного приключения, гости праздника смогли поучаствовать в тойкроссинге (обмен игрушками, проводится по аналогии с буккроссингом), чаепитии с блинами, посетить мастерскую Деда Мороза и специальную фотозону, примерить форму юного инспектора ГАИ.
Новогодний проект реализован отделом образования, спорта и туризма Витебского райисполкома совместно с ГАИ УВД Витебского облисполкома на базе оздоровительного лагеря «Спартаковец», расположенного в пяти километрах от Витебска.