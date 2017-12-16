Салют в честь Дня Независимости в Астане состоялся с часовым опозданием

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 дек — Sputnik. Фейерверк в честь Дня Независимости в Астане перенесли на час, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе акима Астаны.

Ранее пуск праздничного салюта был запланирован на 22.00 сразу в трех местах — на набережной реки Есиль, на территории у торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» и в сквере на пересечении проспекта Абылайхана и улицы Пушкина.

Однако собравшиеся в назначенное время горожане не дождались обещанного зрелища.

«Люди приехали с грудными детьми, зачем так обманывать народ??? Мороз. Дети замерзли. Ради детей все приехали», — пишет в Facebook пользовательница Мика Смаилова.

В акимате выясняют причину задержки салюта.

«Праздничный салют будет в 23.00. По техническим причинам был перенесен», — написал в Facebook аким Астаны Асет Исекешев около одиннадцати вечера.

В итоге долгожданные залпы раздались в 23.10.