Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне рассказали о "двойном обмане" "Русского лото"
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
«Блестящая»: Алина Кабаева вышла в свет в золотом платье
Леди Гага в ярком наряде прогулялась по Лас-Вегасу
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Табличка Собчак на пресс-конференции Путина
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
12Лесные пожары в Калифорнии
01:17 (мск), источник: ТАСС

AFP: скелет мамонта из Сибири продан во Франции более чем за €548 тыс

ПАРИЖ. /ТАСС/. Скелет гигантского шерстистого мамонта был продан в субботу в Лионе за €548,25 тыс. Об этом сообщило Agence France Presse со ссылкой на данные проводившего торги аукционного дома Aguttes.

Источник: AP 2017

Шерстистые мамонты — самые крупные из всех видов мамонтов. Скелет, который был найден около 10 лет назад в сибирской вечной мерзлоте, имеет высоту в 3,4 м при длине в 5,3 м. Он находится в отличном состоянии и в нем присутствует 80% костей. Довольно часто такие скелеты продаются в сильно дополненном и восстановленном виде, причем зачастую продавцы обманывают покупателей, заменяя недостающие кости костями современных слонов.

Мамонт был приобретен владельцем некоей компании из Страсбурга, на фирменном знаке которой присутствует это животное. Глава фирмы заявил, что поместит дорогостоящее приобретение в холле офиса своей компании.

По данным агентства, в мире существует менее сотни скелетов этого вида мамонта. Предыдущие аналогичные торги по сибирскому шерстистому мамонту прошли в Париже в 2012 году. Тогда на торгах Sotheby’s цена на него достигла $240,75 тыс. Первые же такого рода торги прошли во Франции в 2006 году.

Во Франции на аукцион выставят найденный в Сибири скелет мамонта
Во время загрузки произошла ошибка.
28 ноября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как повлияла на районы Ростовской области дорога в обход Украины
Путин американским журналистам: вы вообще нормальные люди, нет?
Сборная России по хоккею впервые победила Канаду при Знарке
Мост из Кубани в Крым получил название
Следователя МВД арестовали за взятку в 500 тысяч евро
«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
Россия собирается отозвать своих военных из СЦКК на Украине
Бондарев: РФ не позволит США дестабилизировать ситуацию в Сирии
Курс биткойна превысил $19 тыс.
Спорт
Знарок впервые обыграл Канаду Олег Знарок возглавляет сборную России почти четыре года, выигрывал с ней медали всех достоинств, но до этого вечера ни разу не побеждал канадцев
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дочь Ирины Пеговой растет копией отца Сходство Татьяны с Дмитрием Орловым поразило поклонников.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь