Названы лучшие кадры на GoPro в 2017 году
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американская компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми на одноименную камеру в текущем году.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американская компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми на одноименную камеру в текущем году.
В подборку вошли кадры с дикой природой, различными животными, опасными трюками экстремалов. Кроме того, среди лучших роликов, снятых в 2017 году на
Соответствующее видео с лучшими кадрами года опубликовано на официальном канале компании на YouTube.