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05:14 (мск), источник: РИА Новости

Названы лучшие кадры на GoPro в 2017 году

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Американская компания GoPro опубликовала видео с лучшими кадрами, снятыми на одноименную камеру в текущем году.

В подборку вошли кадры с дикой природой, различными животными, опасными трюками экстремалов. Кроме того, среди лучших роликов, снятых в 2017 году на экшен-камеру, оказалось предложение руки и сердца на высоте в несколько тысяч метров.

Соответствующее видео с лучшими кадрами года опубликовано на официальном канале компании на YouTube.

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