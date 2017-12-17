Температура в Москве установила абсолютный рекорд тепла почти за 140 лет

Источник: РИА "Новости"

«Температура воздуха днем в субботу поднялась до 4,8 градусов тепла, затем наблюдалось небольшое снижение, однако уже к полуночи воздух прогрелся до 6,5 градусов, а к 3 часам ночи — до 7,7 градусов, что стало максимальным значением для 17 декабря», — сказал собеседник агентства.

Прежний максимум 17 декабря был зафиксирован в 2006 году, когда воздух в Москве прогрелся до 6,1 градуса.

В течение дня воскресенья температура воздуха будет держаться около 5−7 градусов, будут идти дожди. Таким образом, среднесуточная температура окажется выше климатической нормы на 10−12 градусов. Всего с начала декабря температура воздуха превысила средние многолетние значения примерно на 4,5 градусов.