Турецкий берег: что купить по цене московской двушки в Стамбуле или Анталье

РЫНОК НА ПОДЪЕМЕЕсли еще два года назад турецкая экономика переживала кризис из-за непростой политической ситуации в стране и ухудшения отношений с РФ, то сейчас она на подъеме. Только в третьем квартале этого года турецкий ВВП вырос на 11,1%. Бурное развитие экономики положительно сказалось и на рынке недвижимости."За девять месяцев количество проектов, получивших разрешение на строительство, увеличилось на 32% по сравнению с этим же периодом прошлого года. При этом рост количества сделок купли-продажи на рынке недвижимости — 28, 8%, — рассказала менеджер по продажам Villa Antalya Юлия Гаевская. Спрос на турецкую недвижимость растет со стороны иностранных покупателей — только в октябре он подскочил на 70%. Вернулись на турецкий рынок и российские покупатели, которые каждый месяц оказываются в пятерке лидеров, рассказали в Prian.ru. Покупателей недвижимости не пугает даже рост цен. «Если брать в целом, цены на недвижимость в Турции за последний год выросли на 14,5%», — говорит Гаевская. Цены в крупных городах стимулирует дефицит земли. Влияет и ужесточение контроля со стороны государства за строительной отраслью. Однако стоит отметить, что из-за ослабления турецкой лиры далеко не всегда можно говорить о реальном росте цен. «Быстрее всего недвижимость дорожает в Стамбуле. Цены на недвижимость в курортных городах сейчас в большинстве случаев находятся либо в состоянии стагнации, либо снижаются», — говорит управляющий инвестициями в недвижимость, основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс. Одной из причин снижения цен на курортное жилье, где основными покупателями были россияне, стало обострение отношений между РФ и Турцией. Спрос со стороны россиян на турецкую недвижимость упал на 80%, говорит эксперт. Средняя цена квадрата в Турции — 2,8 тысячи турецких лир (42,5 тысячи рублей). Для сравнения, квадрат московского эконом-класса стоит почти в 2,5 раза дороже. И если вы недавно заработали на продаже московской двухкомнатной квартиры 10 миллионов рублей, на турецком рынке вам будет, из чего выбрать. ВСЕ ЗА И ПРОТИВПомимо хороших цен иностранного покупателя ждут и другие приятные бонусы. Например, в Турции отменен НДС. Льготой можно воспользоваться, выполнив три условия — расплатиться валютой, не продавать объект в течение года и это должна быть первая покупка недвижимости в Турции. Покупатель турецкой недвижимости становится обладателем вид на жительство (ВНЖ). Не менее привлекательной кажется возможность заработать на аренде жилья. Особенно если учесть, Бурное развитие экономики положительно сказалось и на рынке недвижимости."Знвестировать в жилую недвижимость Турции выгодно в основном только в те регионы, где нет монопокупателя. Там, где спрос идет со всего мира — это Стамбул и Бодрум. Регионы монопокупателя — это Анталия и Алания, спрос здесь в основном только со стороны россиян, — говорит Игорь Индриксонс. По его словам, доходность составляет порядка 6% после вычетов всех налогов, прирост капитала сейчас в среднем составляет от 10% до 15% в год. Конечно, возможность иметь свой дом на берегу моря и ВНЖ — это отличные доводы для покупки жилья на местном рынке, но прежде чем пойти на это, стоит взвесить и все за и против. Например, огорчит запрет на сдачу жилья посуточно, который введен в Турции. Иностранный собственник может сдавать квартиру на долгосрочной основе (от года) или передать свою квартиру в управление профессиональной компании. К рискам можно отнести и возможный перегрев экономики из-за кредитного бума. Инфляция сейчас находится на самом высоком уровне с 2003 года, а турецкая лира продолжает слабеть по отношению к доллару. Риском является и недавняя попытка госпереворота. Сегодня Турцию можно отнести к странам с высоким политическим риском, считает Игорь Индриксонс. Кроме это, иностранцу сложно добиться правды в турецких судах при возникновении споров — разбирательства могут идти десятилетиями. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно приобретать уже готовое, сданное в эксплуатацию жилье, рекомендует эксперт. БЕССПОРНЫЙ ЛИДЕРЕсли Москва является лидером по стоимости жилья, то турецкой столице Анкаре этот почетный статус не принадлежит. Средняя цена квадратного метра жилья здесь, согласно официальным данным, составляет 1,8 тысячи лир (27,6 тысячи рублей), в историческом центре может достигать 70 тысяч рублей. Спрос на недвижимость в Анкаре среди иностранцев невысокий, несмотря на низкие цены. Главная причина — здесь нет моря, город не представляет большой исторической ценности, менее развита инфраструктура. Самым популярным направлением для покупки недвижимости иностранцами является Стамбул. Привлекает инвесторов возможность заработать как на аренде, так и на росте цен, который провоцирует дефицит земли. Средняя цена квадрата составляет 70,3 тысячи рублей. Минимальные цены начинаются с 40 тысяч рублей. Например, по данным Prian.ru, новую трешку в районе Герюкле в 100 квадратов можно купить за 58 тысяч евро (4 миллиона рублей). Новую двушку в 50 квадратных метров предлагают за 45 тысяч евро (3,1 миллиона рублей). Апартаменты площадью 120 квадратных метров с видом на море в районе Бахчешехире в строящемся комплексе предлагают за 113 тысяч евро (7,8 миллиона рублей). Есть варианты и дороже. Например, апартаменты площадью 90−100 квадратных метров — за 200−250 тысяч евро (13,8−17 миллиона рублей). В целом, для обладателя бюджета московской двухкомнатной квартиры рынок недвижимости Стамбула может предложить много вариантов. КВАДРАТЫ АНТАЛЬИ РАСТУТ В ЦЕНЕВторым по популярности городом для покупки жилья среди иностранцев является курортная Анталия. Квадратный метр на Средиземноморском побережье обойдется в среднем в тысячу евро. Меблированную трешку (85 квадратных метров) в районе Коньяалты в 700 метрах от моря предлагают за 53 тысячи евро (3,6 миллиона рублей). Апартаменты в 400 метрах от моря площадью в 103 квадрата в комплексе, устроенному по типу отеля, можно купить за 103 тысячи евро (7,1 миллиона рублей). Цены в курортной Аланье будут на 20−30% ниже. Новые двухкомнатные апартаменты (70 квадратных метров) в Аланье будут стоить 54,5 тысячи евро (3, Бурное развитие экономики положительно сказалось и на рынке недвижимости."Зеобходимо учитывать постоянный рост цены на ликвидные квартиры в Турции. Например, в Анталье, в районе Коньяалты, микрорайне Лиман цены растут ежегодно даже в евро, и даже несмотря на падение лиры, — говорит Гаевская. По ее словам, если два года назад в Лимане можно было купить квартиру за 50 тысяч евро, то сейчас — за 65−70 тысяч. Хорошие предложения уходят в течение нескольких часов, говорит эксперт. Самое дорогое жилье в Бодруме. Средняя цена квадратного метра здесь обойдется в 5,4 тысячи лир (82 тысячи рублей). Высокую стоимость жилья обеспечила турецкая элита, которая облюбовала это место еще в 70-х гг. При этом даже дорогой Бодрум рядовому москвичу будет по карману. И хотя основное предложение формируют дорогие виллы, можно найти доступные варианты. Например, просторную трешку за 75 тысяч евро (5,1 миллиона рублей).