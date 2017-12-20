Запрещенный Дед Мороз

Профессиональные Деды Морозы обратились с письмом в редакцию. Они обеспокоены запретами на работу в детских садиках, с которыми труженики бороды сталкиваются по всей стране. «Огонек» решил выяснить, с чем связаны гонения на Дедов Морозов.

Пока вся страна пишет письма Деду Морозу, «Огонек» сам получил от него письмо. Точнее, от целой гильдии Дедов Морозов. Сама эта организация базируется в Пензе, но к обращению присоединились дедушки из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Чебоксар, Магнитогорска, Новокузнецка, Кузнецка, Ханты-Мансийска, Пскова, Ярославля, Углича, Саратова, Рязани, Саранска, Казани, Краснодара и Сочи.

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«Мы, Деды Морозы со всей страны, пишем в журнал «Огонек», чтобы обратиться ко всем взрослым людям. Глупость зашла слишком далеко, — пишут несколько десятков Дедов Морозов.— Еще в прошлом году в садиках стали повсеместно требовать у Дедов Морозов лицензии. Хотя никаких лицензий у Деда Мороза нет и быть не может, он билетов не продает, а приходит к детям по просьбе родителей. Но теперь положение стало еще хуже. В некоторых городах, например в Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани, власти вообще запретили звать Дедов Морозов в садики. Объясняют, что дело в борьбе с коррупцией, поскольку деньги на елки собирают дополнительно. Получается, что другой коррупции в стране нет, раз надо бороться с нею в лице всех сказочных волшебников.

Еще чиновники ссылаются на какие-то рекомендации психологов для младших групп садиков. Мол, дети боятся Дедов Морозов и не понимают их, в младшие группы вообще надо пускать только Снегурочек. Хотя кто может быть лучшим психологом, чем Дед Мороз? Письмо Дедов Морозов

Малыш ждет его весь год. Он пишет ему письма, хорошо себя ведет, потому что знает, что дедушка следит за его поведением. И вот наступает тот день в году, когда он должен встретиться с добрым волшебником. Ребенок придет на елку, а Деда Мороза там не окажется. Дорогие взрослые, давайте не будем рушить детям веру в сказку.

Наша гильдия существует с 1963 года. Ее мастера приходили на елки в детские садики еще тогда, когда многие нынешние чиновники сами не вышли из детсадовского возраста. И за все это время никто не додумался заподозрить наших Дедов Морозов в коррупции".

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«Огонек» обратился к авторам письма за разъяснениями — в Гильдию Дедов Морозов имени Ф. А. Хайрудинова (так официально называется организация, а Ф. А. Хайрудинов — ее основатель — «О»).

— В прошлом году у нас стали просить санитарные книжки. Но поскольку я и так работаю с детьми как клоун, то книжка у меня уже была, а вот другим пришлось ее делать. Потом начали спрашивать лицензии на оказание услуг Деда Мороза. Все тогда еще смеялись и спрашивали, где ее получить, — вспоминает Влад Матюкин, он же Дед Мороз Заводной — у всех мастеров пензенской гильдии обязательно должен быть сценический псевдоним.

— Я тогда сделал для всех наших Дедов ксерокопию устава гильдии. На этом все и успокоились, — рассказывает глава гильдии Алексей Лапин, Дед Мороз Буба.— Но в этом году стало еще хуже. В нескольких городах вообще перестали приглашать новогодних волшебников. Пензы это почти не коснулось, но есть у нас один железнодорожный детский садик, он управляется из Самары. И там поначалу были проблемы.

Тревожные новости действительно приходят со всей страны. В соцсетях возмущаются родители из Казани, Самары, Кирова, Новосибирска: в садиках в этом году Дедов Морозов не будет, мол, начальство запретило.

Местная пресса тоже взволновалась, принялась выяснять. Но наличие формального запрета подтвердили только в мэрии Новосибирска. Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова объяснила его журналистам рекомендациями психологов: «Дети очень малы, и Дед Мороз для них непонятен — так поясняют эксперты. Поэтому в младшие группы можно звать только Снегурочку».

Сами Деды Морозы с позицией психологов в корне не согласны.

— Просто с детьми ясельной группы надо работать по-другому. Когда они входят в актовый зал, я там уже сижу. Они могут понюхать меня, потрогать шубу и бороду, а когда малыши привыкнут, я постепенно просыпаюсь, — рассказывает Алексей Лапин.— Тем более никакие рекомендации для ясельных групп — не причина совсем отказываться от Деда Мороза во всем садике.

В других городах официального запрета вроде как и нет, но детям от этого не легче. Просто там установили такой порядок приглашения Дедов Морозов, что проще и правда как-нибудь обойтись без него или нацепить бороду на одну из воспитательниц.

— Мы каждый год напоминаем руководителям дошкольных учреждений, как привлечь Деда Мороза в установленном законодательством порядке, — объясняет начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования города Казани Татьяна Багаева.— Во-первых, должна быть инициатива родителей. Что они не против, и они хотят привлечь профессионального актера. С соблюдением принципа добровольности. Потом должен оформляться договор между садиком и актером на оказание услуги — исполнение роли Деда Мороза на новогоднем утреннике. А родители, соответственно, осуществляют целевое перечисление денежных средств на расчетный счет садика. Они платят через банк и прописывают в платежке целевое использование.

Актер должен предоставить в казанский детский садик пакет документов: медицинскую книжку с допуском к работе с детьми, справку об отсутствии судимости, ИНН и реквизиты для перечисления денежных средств.

Обязательно предварительно оговаривается персональная программа выступления. Причем не один сценарий на весь садик, а отдельный для каждой возрастной группы. Это уже несколько лет так, не в этом году придумали. Татьяна Багаева Начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями управления образования города Казани

Может, и правда официальный порядок такой давно. Но строгость законов в России, как известно, компенсируется необязательностью исполнения. Однако последнее время в Татарстане активизировалась борьба с коррупцией в образовательных учреждениях. И первой жертвой, похоже, пали Деды Морозы.

В Самарской области тоже перешли с Дедами Морозами на безналичный расчет.

— Раньше с родителей собирали наличные, и заведующая платила их какому-то мужчине с бородой. Теперь руководитель учреждения заключает с приглашенным артистом гражданско-правовой договор. Оплачивается это за счет внебюджетных средств, — объяснили «Огоньку» в самарском городском департаменте образования.

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А хождение наличных в садиках действительно запрещено. На учебники собирать нельзя, а чем Дед Мороз отличается от учебника? Самарский городской департамент образования

Естественно, для самарского Деда теперь тоже обязательна медкнижка и справка об отсутствии судимости. Причем даже если дедушка согласен работать бесплатно.

— Если какой-то папа проявит инициативу и сыграет Деда Мороза — мы не против, — объясняют в департаменте.— Но справка об отсутствии судимости обязательна и для него. Это ведь детское учреждение.

Давление чиновников заставило Дедов Морозов обратиться в «Огонек» | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

От таких порядков бывалые новогодние волшебники хватаются за голову.

— Я работаю Дедом Морозом уже 46 лет, и ни разу у меня не требовали справки об отсутствии судимости. Это просто смешно, — поражается старейший мастер гильдии Борис Николаевич, он же Дед Мороз Воевода.

В Приамурье областное правительство учредило для Дедов Морозов специальную экспертизу. Теперь все программы утренников надо заранее показать специальным людям, чтобы они подтвердили их высокий уровень. Более того, два региональных министерства: образования и науки, а также культуры и архивного дела должны будут сообща разработать рекомендации по проведению утренников.

Но самую хитрую схему придумали в Кирове. Администрация города 31 октября утвердила новое положение о проведении мероприятий в детских садах, переворачивающее все буквально с ног на голову. Теперь детский садик становится не заказчиком платной услуги по организации мероприятия, а… исполнителем. Заказчиком же выступает, как ни странно, не родители с детьми, а Дед Мороз. У него уже свои финансовые отношения с родителями — от греха и антикоррупционного расследования подальше.

То есть Дед Мороз, а также любой другой аниматор, равно как фотограф, фактически арендует у садика площадку и право работать с детьми. Еще и деньги за площадку должен платить по тарифу, который устанавливается администрацией города Кирова.

Сейчас это 400 рублей. Для чиновников очень удобно: и в поборах не обвинят, и заработать на ровном месте можно.

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— В одном садике у нас придумали похожую схему: договор с артистом заключает родительский комитет. Он же и платит деньги. И садик нельзя обвинить в поборах. Но то, что в Кирове предлагают, — это просто какое-то безобразие. То есть садик берет деньги за то, что Дед Мороз соглашается у них выступать. И это они так с коррупцией борются, — возмущается Алексей Лапин.

В общем, работа Деда Мороза в России становится все более формализованной. Расчетные счета, справки, согласование сценариев — это от них требуют уже сегодня. А что придумают чиновники на будущий год? Праздничные агентства и профессиональные аниматоры с новыми требованиями, надо думать, справятся, они и так обычно по договору работают. Но как будут преодолевать все новые формальности обычные театральные актеры, подрабатывающие на елках в новогодний сезон? А ведь таких среди тружеников бороды примерно половина.