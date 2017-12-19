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18:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Николай Дроздов побывал в заповеднике, где будут разводить снежных барсов

Ученый-зоолог, телеведущий, общественный деятель Николай Дроздов вместе с министром экологии Татарстана Фаридом Абдулганиевым посетили Волжско-Камский заповедник.

Именно там в Лаишевском районе республики будет создан Центр по размножению и выращиванию снежных барсов. По мнению зоологов, этот Центр должен обеспечить успешное размножение и выращивание молодняка для дальнейшего их выпуска в природу.

— Татарстанский питомник — звено большой цепочки, — отметил Николай Дроздов. — Это проект многофакторный и многокомпонентный. Барсы, кормовая база, заповедники — если и находятся в разных местах, это нужно грамотно сочетать. Татарстан включается — потому что здесь сильная научная база. В Татарстане была создана первая в стране кафедра охраны природы. Один из лучших образовательных классов по экологии и охране природы здесь — в Татарстане.

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