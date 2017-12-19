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20:31 (мск), источник: N + 1

Капсула Hyperloop разогналась до 386 километров в час

Компания Hyperloop One установила новый рекорд скорости капсулы для перспективной транспортной системы Hyperloop.

На тестовом участке DevLoop длиной около 500 метров капсула смогу разогнаться до 386 километров в час, сообщает Wired.

Концепция системы Hyperloop была предложена в 2013 году Илоном Маском. Она подразумевает создание транспортных труб, по которым будут перемещаться пассажирские или грузовые капсулы, разгоняемые линейными двигателями. Главное отличие такой системы от обычных поездов заключается в том, что в трубах будет поддерживаться очень низкое давление, из-за которого капсулы практически не будут испытывать аэродинамического сопротивления и смогут разгоняться до 1200 километров в час.

Изначально Маск не собирался заниматься воплощением системы в жизнь, поэтому разработкой прототипов занимаются сразу несколько сторонних компаний, в том числе и Hyperloop One. В начале 2017 года компания построила тестовую трубу длиной около 500 метров под названием DevLoop, и уже провела в ней несколько испытаний своей тестовой маглев-капсулы XP-1. За счет применения магнитной левитации капсула не только практически не взаимодействует с воздухом в трубе, но и не испытывает трение о рельсы.

Во время предыдущих публичных испытаний летом 2017 года капсула смогла разогнаться до 309 километров в час. Теперь компания объявила, что во время последних испытаний капсулу удалось разогнать уже до 386 километров в час, что на сегодняшний день является рекордом среди всех прототипов Hyperloop, разрабатываемых разными компаниями. Также компания продемонстрировала работу гермошлюза для капсулы, который позволяет загружать капсулу в трубу без необходимости полностью разгерметизировать ее. О планах испытать его представители компании сообщали еще в августе.

Недавно сравнимой, хотя и меньшей, скорости движения капсулы добилась другая компания, также разрабатывающая реализацию системы Hyperloop. На соревнованиях прототипов капсул от разных разработчиков, проводимых SpaceX, капсулу немецкой компании WARR Hyperloop удалось разогнать до 323 километров в час. Несмотря на то, что изначально Илон Маск не собирался заниматься непосредственно реализацией Hyperloop и только поддерживал сторонних разработчиков, летом 2017 года стало известно, что основанная им компания, занимающаяся строительством тоннелей, все же будет связана с постройкой системы Hyperloop.

Григорий Копиев

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