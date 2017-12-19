Капсула Hyperloop разогналась до 386 километров в час
Компания Hyperloop One установила новый рекорд скорости капсулы для перспективной транспортной системы Hyperloop.
Компания Hyperloop One установила новый рекорд скорости капсулы для перспективной транспортной системы Hyperloop.
На тестовом участке DevLoop длиной около 500 метров капсула смогу разогнаться до 386 километров в час, сообщает Wired.
Концепция системы Hyperloop была предложена в 2013 году Илоном Маском. Она подразумевает создание транспортных труб, по которым будут перемещаться пассажирские или грузовые капсулы, разгоняемые линейными двигателями. Главное отличие такой системы от обычных поездов заключается в том, что в трубах будет поддерживаться очень низкое давление,
Изначально Маск не собирался заниматься воплощением системы в жизнь, поэтому разработкой прототипов занимаются сразу несколько сторонних компаний, в том числе и Hyperloop One. В начале 2017 года компания построила тестовую трубу длиной около 500 метров под названием DevLoop, и уже провела в ней несколько испытаний своей тестовой
Во время предыдущих публичных испытаний летом 2017 года капсула смогла разогнаться до 309 километров в час. Теперь компания объявила, что во время последних испытаний капсулу удалось разогнать уже до 386 километров в час, что на сегодняшний день является рекордом среди всех прототипов Hyperloop, разрабатываемых разными компаниями. Также компания продемонстрировала работу гермошлюза для капсулы, который позволяет загружать капсулу в трубу без необходимости полностью разгерметизировать ее. О планах испытать его представители компании сообщали еще в августе.
Недавно сравнимой, хотя и меньшей, скорости движения капсулы добилась другая компания, также разрабатывающая реализацию системы Hyperloop. На соревнованиях прототипов капсул от разных разработчиков, проводимых SpaceX, капсулу немецкой компании WARR Hyperloop удалось разогнать до 323 километров в час. Несмотря на то, что изначально Илон Маск не собирался заниматься непосредственно реализацией Hyperloop и только поддерживал сторонних разработчиков, летом 2017 года стало известно, что основанная им компания, занимающаяся строительством тоннелей, все же будет связана с постройкой системы Hyperloop.
Григорий Копиев