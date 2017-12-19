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18:12 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Особый противопожарный режим вводится в Татарстане с 25 декабря

(Город Казань KZN.RU, 19 декабря). В Татарстане с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Особый противопожарный режим вводится для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий. Устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1−3 класса опасности ближе, чем в 500 метрах от объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, а также 50 метров от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, автодорог и мест с массовым скоплением людей.

Органы местного самоуправления Татарстана могут пополнить список объектов. Запрет не распространяется только на бенгальские огни и хлопушки. Контроль за исполнением поручения возложен на МЧС РТ.

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