Особый противопожарный режим вводится в Татарстане с 25 декабря

Особый противопожарный режим вводится для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий. Устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1−3 класса опасности ближе, чем в 500 метрах от объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, а также 50 метров от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, автодорог и мест с массовым скоплением людей.