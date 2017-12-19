Особый противопожарный режим вводится в Татарстане с 25 декабря
(Город Казань KZN.RU, 19 декабря). В Татарстане с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал
(Город Казань KZN.RU, 19 декабря). В Татарстане с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал
Особый противопожарный режим вводится для обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий. Устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1−3 класса опасности ближе, чем в 500 метрах от объектов промышленности,
Органы местного самоуправления Татарстана могут пополнить список объектов. Запрет не распространяется только на бенгальские огни и хлопушки. Контроль за исполнением поручения возложен на МЧС РТ.