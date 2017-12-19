В Калининграде продолжаются рейды приставов по квартирам должников за электроэнергию и тепло

В Калининграде прошли рейды судебных приставов по квартирам должников за электроэнергию и тепло.

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Микрорайон имени Космодемьянского. В этом доме коммунальные квартиры. Судебные приставы сразу находят неплательщиков за электроэнергию и тепло. Долги некоторых составляют от 20 до 80 тысяч рублей.

— Вы знаете о наличии задолженности?

Поначалу хозяева встречают приставов и съёмочную группу ГТРК «Калининград» довольно агрессивно.

— Не надо меня снимать. Я разобью её.

Особо буйных пыл охлаждает вид человека в форме и в каске. В ходе общения некоторые пытаются обмануть. Говорят, что квартира не их, жильё снимают. О долге ничего не знают. Но при проверке документов, выясняется, что хозяева они.

— В отношении вас возбуждено производство. Как вы будете оплачивать задолженность?

— Я эту задолженность оплачивать не собираюсь.

К должникам, уклоняющимся от исполнения решения суда, применяются принудительные меры исполнения. Составляется опись ареста имущества. В основном бытовая и оргтехника.

— Большинство должников, это лица ведущие асоциальный образ жизни и люди с небольшим заработком. Только в одном общежитии приставы насчитали таких сорок человек. С них брать нечего, кроме объяснения и обязательства об оплате задолженностей.

— Почему не оплачиваете?

— Нечем платить.

— Пенсию получаете?

— Да, 5 тысяч.

У пенсионерки, проживающей с внуком, арестовывать практически нечего, кроме пятерых котов. Но она обещала погасить долг в ближайшее время.

Мадина Шулакова — заместитель начальника отдела судебных приставов Центрального района:

— Нашим отделом отработано 300 исполнительских производств. Получены объяснения. Где-то задолженность погашена в ходе исполнительских действий. Составлены 13 актов описи ареста.