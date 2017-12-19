В Калининграде продолжаются рейды приставов по квартирам должников за электроэнергию и тепло
По всей России стартовал первый всероссийский рейд судебных приставов «В Новый год — без долгов».
По всей России стартовал первый всероссийский рейд судебных приставов «В Новый год — без долгов».
В Калининграде прошли рейды судебных приставов по квартирам должников за электроэнергию и тепло.
Микрорайон имени Космодемьянского. В этом доме коммунальные квартиры. Судебные приставы сразу находят неплательщиков за электроэнергию и тепло. Долги некоторых составляют от 20 до 80 тысяч рублей.
— Вы знаете о наличии задолженности?
Поначалу хозяева встречают приставов и съёмочную группу ГТРК «Калининград» довольно агрессивно.
— Не надо меня снимать. Я разобью её.
Особо буйных пыл охлаждает вид человека в форме и в каске. В ходе общения некоторые пытаются обмануть. Говорят, что квартира не их, жильё снимают. О долге ничего не знают. Но при проверке документов, выясняется, что хозяева они.
— В отношении вас возбуждено производство. Как вы будете оплачивать задолженность?
— Я эту задолженность оплачивать не собираюсь.
К должникам, уклоняющимся от исполнения решения суда, применяются принудительные меры исполнения. Составляется опись ареста имущества. В основном бытовая и оргтехника.
— Большинство должников, это лица ведущие асоциальный образ жизни и люди с небольшим заработком. Только в одном общежитии приставы насчитали таких сорок человек. С них брать нечего, кроме объяснения и обязательства об оплате задолженностей.
— Почему не оплачиваете?
— Нечем платить.
— Пенсию получаете?
— Да, 5 тысяч.
У пенсионерки, проживающей с внуком, арестовывать практически нечего, кроме пятерых котов. Но она обещала погасить долг в ближайшее время.
Мадина Шулакова — заместитель начальника отдела судебных приставов Центрального района:
— Нашим отделом отработано 300 исполнительских производств. Получены объяснения.
Злостные неплательщики пишут объяснения, по какой причине не могут, или отказываются заплатить за свет и тепло. После общения с приставами, многие обязуются оплатить долги в ближайшее время.