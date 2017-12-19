В Самаре открылся один из самых крупных центров выдачи паспортов болельщика

Источник: Pro Город Самара

19 декабря в торговом центре на Московском шоссе открылся первый в Самаре центр выдачи паспортов болельщика на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в городе ближайшим летом.

Помимо Самары, получить так называемые Fan ID стало возможно еще в двух городах, которые примут мундиаль — Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Система паспортов болельщика была протестирована в России на Кубке конфедераций и доказала, что позволяет совместить комфорт и безопасность.

Всего же на чемпионате мира-2018 будет выдано около 2 миллионов таких документов — для болельщиков как из России, так и из других стран мира.

Первый паспорт болельщика в Самаре был выдан победителю конкурса «Я-Суперболельщик» Елизавете Левановой. Девушка получила заветный документ из рук легенды футбольного клуба «Крылья Советов» Антона Бобра.

Победитель конкурса «Я — суперболельщик» из Самары рассказала, чего ждет от ЧМ-2018.

В среднем получение паспорта занимает от трех до четырех минут, особенно если болельщики заранее зарегистрировались на сайте. Для тех, кто этого не сделал, процедура также будет не слишком длительной. Для этого необходимо принести билет на матч, соответствующие документы, сфотографироваться и, после одобрения заявки, болельщик получает свой документ.

В ближайшее время в Самаре планируется открытие еще нескольких центров, которые будут выдавать паспорта болельщиков. Один из них может появиться в одном из торговых центров города, а второй в аэропорте Курумоч.

Стоит отметить, что новый центр выдачи очень быстро начал пользоваться популярностью: за первый час работы было выдано более 30-ти паспортов.

Станислав Казарин, заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий: Самара готова, у нас больше 80 стоек, мы готовы принять всех болельщиков, которые захотят посетить такое замечательное событие, как чемпионат мира. Конечно же, мы очень рады, что, пожалуй, самый важный матч для сборной России по футболу на мундиале против Уругвая пройдет именно в Самаре.

Дмитрий Шляхтин, министр спорта Самарской области: Сегодня очень важный и знаменательный день для болельщиков. Очень долго мы шли к этому дню, к этому моменту. Паспорт болельщика — это очень важный документ, который полностью отражает безопасность нашей родины. Система разработана много лет назад, она была опробована на Кубке конфедераций. Мы можем быть спокойны, что все люди, которые приедут к нам в страну, будут ощущать себя в безопасности. Можно вспомнить Чемпионат Европы-2016, когда случались такие моменты, в которых полиция была бессильна. Сегодня мы можем сказать, что этот вопрос для нашей страны закрыт. Это очень важный момент.

Андрей Черненко, директор департамента реализации стратегических проектов минкомсвязи России: Я надеюсь, что такие яркие и инициативные идеи будут всячески поддерживаться. Замечательный центр, один из самых крупных в стране. И, действительно, один из самых важных матчей для сборной России также пройдет в Самаре. Документ соответствует всем современным стандартам, в том числе средствам защиты. Паспорт содержит все необходимые элементы для виз. К тому же есть электронный носитель, подделать который невозможно.

Справка