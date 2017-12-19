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18:14 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Совфеде предложили дать больше земли на Дальнем Востоке освоившим гектар

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Члены Совета Федерации рекомендовали правительству РФ предусмотреть возможность предоставления гражданам, успешно освоившим свой «дальневосточный гектар», дополнительных земельных участков большей площадью, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Члены Совета Федерации рекомендовали правительству России в рамках программы “дальневосточный гектар” предусмотреть возможность предоставления гражданам, успешно освоившим свой первый дальневосточный гектар, дополнительных земельных участков большей площадью. Об этом говорится в постановлении Совета Федерации по итогам прошедшего “правительственного часа” по вопросу развития Дальнего востока», — сказано в сообщении.

Выступление главы Минвостокразвития Александр Галушки прошло в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» 22 ноября. Тогда министр отметил, что «дальневосточный гектар» предоставил россиянам новые возможности для самореализации. На сегодняшний день, по данным Минвостокразвития, подано более 107,5 тысячи заявлений на получение «дальневосточных гектаров».

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции рассказал, что рассматривается возможность участия в программе «Дальневосточный гектар» для соотечественников, проживающих за рубежом.

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