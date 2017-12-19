В Совфеде предложили дать больше земли на Дальнем Востоке освоившим гектар

«Члены Совета Федерации рекомендовали правительству России в рамках программы “дальневосточный гектар” предусмотреть возможность предоставления гражданам, успешно освоившим свой первый дальневосточный гектар, дополнительных земельных участков большей площадью. Об этом говорится в постановлении Совета Федерации по итогам прошедшего “правительственного часа” по вопросу развития Дальнего востока», — сказано в сообщении.

Выступление главы Минвостокразвития Александр Галушки прошло в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» 22 ноября. Тогда министр отметил, что «дальневосточный гектар» предоставил россиянам новые возможности для самореализации. На сегодняшний день, по данным Минвостокразвития, подано более 107,5 тысячи заявлений на получение «дальневосточных гектаров».