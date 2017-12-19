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18:03 (мск), источник: Комсомольская правда

11 месяцев, 300 миллионов рублей: как изменилась станция метро «Лесная»

С заниженными окнами, автоматическими дверьми и антивандальной балюстрадой она откроется в субботу, 23 декабря.

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После долгого перерыва «Лесная» готовится принять пассажиров: с новеньких дверей бережно снимают голубую защитную пленку, а в отремонтированной кассовой зоне выпиливают свежие столешницы. За время капитального ремонта, который потребовал 11 месяцев и 300 миллионов рублей, на станции поменяли все инженерные системы и внедрили массу нового. Какой стала «Лесная»?

КРАСИВЕЕ.

Истосковавшихся по «Лесной» пассажиров встретит обновленный фасад наземного вестибюля: разрушившиеся плитки из сааремского доломита заменили.

А внутреннее каменное убранство — гранит, мрамор и известняк на стенах, гранит под ногами — обновили целиком. Чтобы защитить здание от капризов петербургской погоды, провели гидрофобизацию.

ТЕПЛЕЕ.

Новшества наземного вестибюля — современные турникеты, будка турникетной группы и пункты досмотра.

— Первый турникет оснастили системой оплаты PayPass/PayWave: все иностранцы ею пользуются, — отметился пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель.

Фирменный потолок «в клеточку» тоже подвергся изменениям: лампы — как и на всей станции — заменили на светодиодные энергосберегающие.

А еще в вестибюле стало заметно теплее. Стеклянная «Лесная» всегда была одной из самых холодных, ведь облицовка, доставшаяся зданию в 90-е, была очень тоненькой. Но ее поменяли на более толстую, обновили вентиляцию — и теперь работать здесь станет комфортнее.

ДОСТУПНЕЕ.

«Лесная» стала намного комфортнее для инвалидов. Во-первых, на входе и выходе поставили широкие двери, которые автоматически распахиваются перед маломобильным пассажиром. Такие двери уже стоят на многих станциях, начиная с капитально отремонтированной «Василеостровской».

От двери до турникета (который со створками) незрячих людей доведет тактильная полоса. А ради удобства колясочников занизили окна всех трех касс.

— По современным требованиям, кассовые окна должны находиться в 80 сантиметрах от пола, — объяснила Юлия Шавель. — Раньше были выше. Делается это для того, чтобы человек на коляске мог самостоятельно купить или пополнить билет.

СОВРЕМЕННЕЕ.

Понервничать заставил наклонный ход. Собственно, из-за него ремонт и начался. И в срок мог и не закончится.

— Течи — главный критерий, по которому закрывается станция, — объясняет начальник производственного отдела Управления Петербургского метрополитена Алексей Мичурин. — Пассажиры этого не видят, но к началу года подошло время, когда справляться с течами на «Лесной» только во время ночных окон было уже тяжело.

Битва с «промокающим» наклонным ходом может завершиться победой человека и спустя час, и спустя несколько месяцев: «гонять течь по всему “наклону” можно месяцами!». В случае с «Лесной» все прошло успешно.

— Демонтировали старые асбоцементные зонты, построенные еще в 70-е во время строительства станции. Заменили болты в обделке. Накачали внутрь гидроизолирующие растворы. И поставили новые зонты из анодируемого алюминия, — рассказывает Алексей Мичурин.

В сумме заменили около 1 100 квадратных метров зонтов.

— Гарантия, что течей не будет, составляет, по договору, пять лет. Из опыта, они могут все-таки появиться раньше в связи с вибрацией, — добавляет Мичурин. — Но современные разборные зонты позволяют в ночные окна туда забраться и быстро все исправить.

ДОЛГОВЕЧНЕЕ.

Все три эскалатора «Лесной» остались родными: их отремонтировали, кое-где заменили ступеньки, но сами приводы в хорошей форме.

А вот балюстраду поменяли полностью. Если раньше она была деревянной, то теперь — из нержавейки, антивандальная.

Исчезли с балюстрады и фонари: ради большей безопасности освещение подняли наверх.

БЕЗОПАСНЕЕ.

«Лесная» стала умнее: теперь она оснащена интеллектуальным видеонаблюдением. Сейчас этой системой — серьезной и дорогой — оснащены все капитально отремонтированные и новые станции.

— Камеры могут распознавать лица, — объясняет инспектор по качеству приемки работ Управления метрополитена Дмитрий Рохлин. — Можно определить, кто и когда был на станции, а если человек введен в поиск, то в случае его появления на станции в центральный пункт тут же поступает сигнал.

Умные камеры вкупе с программой видят и оставленные на станциях предметы. Объективы просто фокусируются на объектах, которые долго остаются неподвижными. От «умных» камер не спрячется ни одна сумка с бомбой, ведь у интеллектуальной системы слепых зон просто нет.

— Всех секретов рассказать не можем, — признается Мичурин. — Но будьте уверены: враг не пройдет.

УДОБНЕЕ.

А вот на платформе особых изменений не произошло. Состояние платформы хорошее, так что под землей буквально заменили коммуникации да подравняли гранитные полы. Из того, что не видно глазу обычного пассажира, — капремонт эскалаторного и всех служебных помещений.

КОГДА ОТКРОЕТСЯ?

Станция распахнет двери уже в эту субботу, 23 декабря. Заработает она с самого утра, по обычному расписанию. В ночь накануне между наклонным ходом и платформой разберут стену, построенную специально на время ремонта: она защищает зону работ от воздушных потоков от проходящих мимо поездов.

Днем 23 числа для пассажиров обновленной «Лесной» будет звучать музыка: на арфе, электроскрипке и клавишах сыграют Чайковского.

— Ближайшие пять-семь лет закрывать станцию (например, из-за эскалаторов) точно не придется, — заверил Мичурин. — Следующая по плану — «Академическая». Из-за Чемпионата мира по футболу ремонтировать ее начнем не в январе, а в июле-августе.

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