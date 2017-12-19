11 месяцев, 300 миллионов рублей: как изменилась станция метро «Лесная»
С заниженными окнами, автоматическими дверьми и антивандальной балюстрадой она откроется в субботу, 23 декабря.
С заниженными окнами, автоматическими дверьми и антивандальной балюстрадой она откроется в субботу, 23 декабря.
После долгого перерыва «Лесная» готовится принять пассажиров: с новеньких дверей бережно снимают голубую защитную пленку, а в отремонтированной кассовой зоне выпиливают свежие столешницы. За время капитального ремонта, который потребовал 11 месяцев и 300 миллионов рублей, на станции поменяли все инженерные системы и внедрили массу нового. Какой стала «Лесная»?
КРАСИВЕЕ.
Истосковавшихся по «Лесной» пассажиров встретит обновленный фасад наземного вестибюля: разрушившиеся плитки из сааремского доломита заменили.
А внутреннее каменное убранство — гранит, мрамор и известняк на стенах, гранит под ногами — обновили целиком. Чтобы защитить здание от капризов петербургской погоды, провели гидрофобизацию.
ТЕПЛЕЕ.
Новшества наземного вестибюля — современные турникеты, будка турникетной группы и пункты досмотра.
— Первый турникет оснастили системой оплаты PayPass/PayWave: все иностранцы ею пользуются, — отметился
Фирменный потолок «в клеточку» тоже подвергся изменениям: лампы — как и на всей станции — заменили на светодиодные энергосберегающие.
А еще в вестибюле стало заметно теплее. Стеклянная «Лесная» всегда была одной из самых холодных, ведь облицовка, доставшаяся зданию в 90-е, была очень тоненькой. Но ее поменяли на более толстую, обновили вентиляцию — и теперь работать здесь станет комфортнее.
ДОСТУПНЕЕ.
«Лесная» стала намного комфортнее для инвалидов.
От двери до турникета (который со створками) незрячих людей доведет тактильная полоса. А ради удобства колясочников занизили окна всех трех касс.
— По современным требованиям, кассовые окна должны находиться в 80 сантиметрах от пола, — объяснила Юлия Шавель. — Раньше были выше. Делается это для того, чтобы человек на коляске мог самостоятельно купить или пополнить билет.
СОВРЕМЕННЕЕ.
Понервничать заставил наклонный ход. Собственно,
— Течи — главный критерий, по которому закрывается станция, — объясняет начальник производственного отдела Управления Петербургского метрополитена Алексей Мичурин. — Пассажиры этого не видят, но к началу года подошло время, когда справляться с течами на «Лесной» только во время ночных окон было уже тяжело.
Битва с «промокающим» наклонным ходом может завершиться победой человека и спустя час, и спустя несколько месяцев: «гонять течь по всему “наклону” можно месяцами!». В случае с «Лесной» все прошло успешно.
— Демонтировали старые асбоцементные зонты, построенные еще в 70-е во время строительства станции. Заменили болты в обделке. Накачали внутрь гидроизолирующие растворы. И поставили новые зонты из анодируемого алюминия, — рассказывает Алексей Мичурин.
В сумме заменили около 1 100 квадратных метров зонтов.
— Гарантия, что течей не будет, составляет, по договору, пять лет. Из опыта, они могут
ДОЛГОВЕЧНЕЕ.
Все три эскалатора «Лесной» остались родными: их отремонтировали,
А вот балюстраду поменяли полностью. Если раньше она была деревянной, то теперь — из нержавейки, антивандальная.
Исчезли с балюстрады и фонари: ради большей безопасности освещение подняли наверх.
БЕЗОПАСНЕЕ.
«Лесная» стала умнее: теперь она оснащена интеллектуальным видеонаблюдением. Сейчас этой системой — серьезной и дорогой — оснащены все капитально отремонтированные и новые станции.
— Камеры могут распознавать лица, — объясняет инспектор по качеству приемки работ Управления метрополитена Дмитрий Рохлин. — Можно определить, кто и когда был на станции, а если человек введен в поиск, то в случае его появления на станции в центральный пункт тут же поступает сигнал.
Умные камеры вкупе с программой видят и оставленные на станциях предметы. Объективы просто фокусируются на объектах, которые долго остаются неподвижными. От «умных» камер не спрячется ни одна сумка с бомбой, ведь у интеллектуальной системы слепых зон просто нет.
— Всех секретов рассказать не можем, — признается Мичурин. — Но будьте уверены: враг не пройдет.
УДОБНЕЕ.
А вот на платформе особых изменений не произошло. Состояние платформы хорошее, так что под землей буквально заменили коммуникации да подравняли гранитные полы. Из того, что не видно глазу обычного пассажира, — капремонт эскалаторного и всех служебных помещений.
КОГДА ОТКРОЕТСЯ?
Станция распахнет двери уже в эту субботу, 23 декабря. Заработает она с самого утра, по обычному расписанию. В ночь накануне между наклонным ходом и платформой разберут стену, построенную специально на время ремонта: она защищает зону работ от воздушных потоков от проходящих мимо поездов.
Днем 23 числа для пассажиров обновленной «Лесной» будет звучать музыка: на арфе, электроскрипке и клавишах сыграют Чайковского.
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