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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Превышение эпидпорога: в Ростовской области растет число заболевших ОРВИ

Рост заболеваемости ОРВИ наблюдают донские эпидемиологи. По информации регионального Управления Роспотребнадзор, в Ростовской области уже зарегистрированы 13,4 тысячи заболевших.

Источник: Комсомольская правда

Эпидемические пороги превышены у детей в возрасте до шести лет. В Ростове-на-Дону пока не наблюдается превышение средних показателей, но к врачам уже обратились 4,2 тысячи человек. Это на 34,4 процента ниже эпидемического порога.

Однако грипп по-прежнему не регистрируется. Санитарные врачи предупреждают, что сейчас самое время обратить внимание на свое здоровье. В частности, следует соблюдать респираторный этикет, одеваться по погоде, есть больше витаминов и гулять два раза в день. По мимо этого самое опасное — это не сам грипп, а осложнения, к которым может привести заболевание. Именно поэтому медики говорят о том, что самолечение в этом случае не допустимо. При первых признаках заболевания — высокой температуре, боли в горле, кашле и насморке необходимо остаться дома и вызвать врача на дом.

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