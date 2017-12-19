Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Ученые посоветовали отказаться от соленых огурцов в оливье
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Пенсионерам в 13 регионах РФ доплатят от 2,3 до 8,4 тыс. рублей
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
США уже нашли замену Порошенко — киевский политолог
СМИ: Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет тюрьмы
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Тимошенко: По Киеву ходят тысячи «зеленых человечков» в штатском
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
TMZ сообщил имена новорожденных детей Курниковой
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
18:18 (мск), источник: Интерфакс

Росгвардия перед праздниками посоветовала не писать в соцсетях о планах на отпуск

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU — Росгвардия рекомендует не выкладывать в соцсети фотографии из отпуска для защиты от квартирных краж в новогодние праздники, сообщил журналистам представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин.

«Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск», — заявил Тумин.

В качестве мер предосторожности он порекомендовал установить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать все имеющиеся ценности в отдельный блокнот, снабдив подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать вещи в случае кражи.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», — сказал представитель вневедомственной охраны Росгвардии.

Он также рекомендовал воздержаться от распространения информации о хранящихся дома антикварных вещах, ювелирных изделиях или дорогих произведениях искусства.

Кроме того, во избежание квартирной кражи в Росгвардии посоветовали наладить хорошие отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой, периодически включать свет и телевизор для создания эффекта присутствия хозяев.

«Самый эффективный и надежный способ сохранить свое имущество — это установить сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной охраны», — подчеркнул Тумин.

Он добавил, что у полиции больше шансов задержать преступников по «горячим следам», поэтому в случае кражи нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и по возможности сохранить следы преступления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Медведев объявил выговор замглавы Росавиации
Минтруд: невозможно увеличить население за счет рождаемости
Мединский о «Звездных войнах» в прокате: Они просто давят нас
Путин рассказал об исторических вызовах перед Россией
Первый канал отказался от «Иронии судьбы» на Новый год
Верховный суд сократил срок экс-генералу МВД Сугробову на 10 лет
Спорт
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ Ранее Медведева снялась с Финала Гран-при, состоявшегося 7—9 декабря в японской Нагое, из-за травмы голеностопа. Чемпионат Европы состоится 17—20 января в Москве
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь