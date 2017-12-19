Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
10В Вене прошли акции протеста
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
18:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Каток в парке Галицкого в этом году открывать не будут

Техническое открытие городского парка «Краснодар», расположенного рядом с одноименным стадионом состоялось 28 сентября. Почти за два месяца там побывал, пожалуй, весь город. Зеленая зона оформлена еще не полностью, но здесь есть, на что посмотреть.

Источник: Комсомольская правда

С приходом холодов краснодарцы стали задаваться вопросом, когда создадут каток с искусственным льдом в зеленой зоне? Ведь при открытии здесь презентовали летний фонтан, одна из чаш которого зимой будет превращаться в место для катания на коньках.

Как оказалось, искусственный лед закатают в парке только следующей зимой.

— Каток будет, но не в этом году однозначно. Мы работаем сейчас в формате технического открытия. В парке еще не все работы завершены, некоторые зоны запущены частично. В полном объеме вместе с катком и другими дополнительными развлечениями парк будет функционировать только со следующего года, как было заявлено изначально, — сообщил «Комсомольской правде — Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Экзотические организмы спасли юную Землю от замерзания
На Урале столкнулся поезд с бензовозом: водитель погиб
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Медведев объявил выговор замглавы Росавиации
Минтруд: невозможно увеличить население за счет рождаемости
Мединский о «Звездных войнах» в прокате: Они просто давят нас
Путин рассказал об исторических вызовах перед Россией
Первый канал отказался от «Иронии судьбы» на Новый год
Верховный суд сократил срок экс-генералу МВД Сугробову на 10 лет
Спорт
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ Ранее Медведева снялась с Финала Гран-при, состоявшегося 7—9 декабря в японской Нагое, из-за травмы голеностопа. Чемпионат Европы состоится 17—20 января в Москве
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь