Каток в парке Галицкого в этом году открывать не будут

С приходом холодов краснодарцы стали задаваться вопросом, когда создадут каток с искусственным льдом в зеленой зоне? Ведь при открытии здесь презентовали летний фонтан, одна из чаш которого зимой будет превращаться в место для катания на коньках.

— Каток будет, но не в этом году однозначно. Мы работаем сейчас в формате технического открытия. В парке еще не все работы завершены, некоторые зоны запущены частично. В полном объеме вместе с катком и другими дополнительными развлечениями парк будет функционировать только со следующего года, как было заявлено изначально, — сообщил «Комсомольской правде — Кубань» источник, знакомый с ситуацией.