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17:43 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцы все ещё экономят на еде

Петербуржцы по-прежнему экономят на продуктах питания и не скупятся на технику, следует из данных Петростата, опубликованных 19 декабря.

Источник: Reuters

В ноябре 2017 года жители Северной столицы купили продукты на 37,4 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Для сравнения, в октябре расходы на еду снизились на 4,7% по сравнению с 2016 году.

А вот в покупке одежды, техники и товаров для дома горожане отказывают себе все реже. По данным Петростата, расходы на непродовольственные товары выросли в ноябре на 8,8% по сравнению с октябрем 2016 года, до 75,4 млрд рублей. Для сравнения: по итогам предыдущего месяца рост составил 8,2%.

Оборот розничной торговли в целом в Северной столице вырос на 4,5% по итогам ноября, до 112,8 млрд рублей. Всего с начала года петербуржцы оставили в магазинах 1,18 трлн рублей, что на 3% больше, чем за тот же период годом ранее.

На походы по ресторанам петербуржцы израсходовали за последний месяц 5,9 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем в ноябре 2016-го. Всего с начала года заведения общепита заработали 65,2 млрд рублей, увеличив оборот на 3,5%.

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