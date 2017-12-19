Петербуржцы все ещё экономят на еде

Источник: Reuters

В ноябре 2017 года жители Северной столицы купили продукты на 37,4 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Для сравнения, в октябре расходы на еду снизились на 4,7% по сравнению с 2016 году.

А вот в покупке одежды, техники и товаров для дома горожане отказывают себе все реже. По данным Петростата, расходы на непродовольственные товары выросли в ноябре на 8,8% по сравнению с октябрем 2016 года, до 75,4 млрд рублей. Для сравнения: по итогам предыдущего месяца рост составил 8,2%.

Оборот розничной торговли в целом в Северной столице вырос на 4,5% по итогам ноября, до 112,8 млрд рублей. Всего с начала года петербуржцы оставили в магазинах 1,18 трлн рублей, что на 3% больше, чем за тот же период годом ранее.