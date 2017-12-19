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17:48 (мск), источник: Informburo.kz

В Алматы школьников бесплатно научат кататься на горных лыжах

В Алматы детей и молодёжь научат кататься на горных лыжах, передает корреспондент Informburo.kz.

Источник: Informburo.kz

Акимат мегаполиса оплатит обучение в рамках программы по развитию массовых видов спорта. В её рамках курсы обучения катанию на горных лыжах смогут пройти школьники с первого по 11 классы.

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Как говорит индивидуальный предприниматель Евгений Плахута, который и будет заниматься обучением, сегодня стартовал приём заявок. Однако число желающих превзошло все ожидания. После первого постав соцсетях, за день поступило более 500 звонков.

«Мы сейчас готовим трассу. Конечно не хватает снега, потому что планировали начать курсы ещё в начале декабря. Теперь говорим о 3 января», — сказал предприниматель.

По словам Евгения Плахуты в его команде четыре профессиональных инструктора. Они ежедневно смогут проводить занятия в группах по 10 детей. Тренеры говорят, что тренировать будут в течение пяти дней по одному часу.

При этом Евгений Плахута подчёркивает, что цель дать азы катания, а не научить ребёнка профессиональному владению горными лыжами. «Этому учат в специальных школах», — подчеркнул предприниматель.

По расчётам специалистов, еженедельно подготовку смогут проходить около 140−160 детей. В месяц это более 500 человек. Работать инструкторы будут до конца сезона, то есть минимум до начала марта. Если позволит погода, то до 15—20 марта.

Для того, чтобы подать документы, от родителей необходима копия свидетельства о рождении, номер школы. Ребёнка также необходимо будет увозить и привозить с занятий, которые будут проходить на «Звездно поляне». Подробности моно узнать у заказчика — в акимате Алматы или подождать 25 декабря, когда стартует приём документов.

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