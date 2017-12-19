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17:48 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградские приставы проводят рейды по взысканию долгов

В Волгоградской области в рамках общероссийской акции «В новый год — без долгов» судебные приставы проводят рейды по взысканию коммунальных платежей.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Один из них прошел в Красноармейском районе Волгограда. Из-за задолженности в миллион рублей перед топливно-энергетическим предприятием приставы арестовали имущество мужчины, в собственности которого находится помещение — оно используется как торговый объект. Исполнительное производство в отношении неплательщика возбудили еще в апреле. В добровольном порядке оплачивать задолженность мужчина не стал.

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Дмитрий Невзоров, судебный пристав-исполнитель Краснооктябрьского районного отдела ФССП Волгоградской области: «Он уклоняется от уплаты своей задолженности. И в целях обеспечения иска произвели акт описи ареста непосредственно данного нежилого помещения и земельного участка, расположенного для строения этого магазина. В дальнейшем будет произведена оценка данного нежилого помещения, и оно будет передано на принудительную реализацию в Росимущество для проведения торгов».

Сегодня в Волгоградском регионе свыше 50 тысяч граждан, которые числятся в списке должников. Больше всего кредиторских задолженностей, а также неплательщиков алиментов. Рейды судебных приставов будут проходить до конца декабря.

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