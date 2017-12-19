Волгоградские приставы проводят рейды по взысканию долгов

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Один из них прошел в Красноармейском районе Волгограда. Из-за задолженности в миллион рублей перед топливно-энергетическим предприятием приставы арестовали имущество мужчины, в собственности которого находится помещение — оно используется как торговый объект. Исполнительное производство в отношении неплательщика возбудили еще в апреле. В добровольном порядке оплачивать задолженность мужчина не стал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NacXKVQzwNI?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Невзоров, судебный пристав-исполнитель Краснооктябрьского районного отдела ФССП Волгоградской области: «Он уклоняется от уплаты своей задолженности. И в целях обеспечения иска произвели акт описи ареста непосредственно данного нежилого помещения и земельного участка, расположенного для строения этого магазина. В дальнейшем будет произведена оценка данного нежилого помещения, и оно будет передано на принудительную реализацию в Росимущество для проведения торгов».