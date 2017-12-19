Волгоградские приставы проводят рейды по взысканию долгов
В Волгоградской области в рамках общероссийской акции «В новый год — без долгов» судебные приставы проводят рейды по взысканию коммунальных платежей.
В Волгоградской области в рамках общероссийской акции «В новый год — без долгов» судебные приставы проводят рейды по взысканию коммунальных платежей.
Один из них прошел в Красноармейском районе Волгограда.
Дмитрий Невзоров, судебный
Сегодня в Волгоградском регионе свыше 50 тысяч граждан, которые числятся в списке должников. Больше всего кредиторских задолженностей, а также неплательщиков алиментов. Рейды судебных приставов будут проходить до конца декабря.