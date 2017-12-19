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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградские синоптики предупреждают о гололеде

ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о неблагоприятных погодных условиях, вызванных гололедом.

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Источник: Комсомольская правда

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, по данным синоптиков вечером 19 декабря с сохранением на сутки 20 декабря в Волгограде и области ожидаются гололедно-изморозевые отложения, возможно налипание мокрого снега.

ГУ МЧС России по Волгоградской области просит волгоградцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, выезжать на трассу только на автомобиле, оборудованном зимней резиной. В случае налипания мокрого снега спасатели рекомендуют избегать нахождения, а также парковки личного автомобиля вблизи деревьев, слабозакреплённых конструкций, рекламных щитов и линий электропередач.

С целью личной безопасности при гололёдно-изморозевых явлениях спасатели рекомендуют носить не скользящую обувь на низком каблуке, и осторожно передвигаться по улице.

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