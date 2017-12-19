Волгоградские синоптики предупреждают о гололеде
ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о неблагоприятных погодных условиях, вызванных гололедом.
ГУ МЧС России по Волгоградской области распространило информацию о неблагоприятных погодных условиях, вызванных гололедом.
Как сообщили «КП-Волгоград» в
ГУ МЧС России по Волгоградской области просит волгоградцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, выезжать на трассу только на автомобиле, оборудованном зимней резиной. В случае налипания мокрого снега спасатели рекомендуют избегать нахождения, а также парковки личного автомобиля вблизи деревьев, слабозакреплённых конструкций, рекламных щитов и линий электропередач.
С целью личной безопасности при