Волгоградские синоптики предупреждают о гололеде

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства, по данным синоптиков вечером 19 декабря с сохранением на сутки 20 декабря в Волгограде и области ожидаются гололедно-изморозевые отложения, возможно налипание мокрого снега.

ГУ МЧС России по Волгоградской области просит волгоградцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, выезжать на трассу только на автомобиле, оборудованном зимней резиной. В случае налипания мокрого снега спасатели рекомендуют избегать нахождения, а также парковки личного автомобиля вблизи деревьев, слабозакреплённых конструкций, рекламных щитов и линий электропередач.