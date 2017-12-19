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17:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская студия Wizart Animation снимет мультфильм «Руслан и Людмила»

Работа над проектом начнется после выхода в прокат телесериала «Снежная королева».

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская студия Wizart Animation планирует начать съемки анимационного фильма «Руслан и Людмила», сообщил пресс-центр областного правительства. Планы студии анимации обсудили губернатор Алексей Гордеев, генеральный продюсер Wizart Animation Юрий Москвин и исполнительный продюсер Владимир Николаев на встрече во вторник, 19 декабря.

Предполагается, что работа над проектом «Руслан и Людмила» начнется после выхода в прокат телесериала «Снежная королева». Предположительно зрители смогут увидеть первые пять-десять серий еще до выхода мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье», который намечен на декабрь-2018. Оставшиеся серии доделают в 2019 году.

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Кроме того, Владимир Николаев рассказал о ходе подготовки проекта «Снежная королева-4». По его словам, уже ждут корейские и китайские партнеры. Сценаристом и сорежиссером проекта выступит создатель американского мультфильма «История игрушек» Роберт Лэндс.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные со строительством комплекса зданий и выделения участка под «Дом Анимации Воронежской Области». Губернатор подчеркнул, что в первую очередь необходимо проработать экономическую составляющую проекта и определиться с источниками финансирования.

Кроме того, в рамках встречи Юрий Москвин сообщил о том, что прорабатывается концепция проведения в 2018 году в Воронеже фестиваля анимации. Алексей Гордеев идею поддержал и отметил, что мероприятие могло бы стать международным.

Контекст

Студия Wizart Animation появилась в 2012 году на базе фирмы по разработке компьютерных игр и приложений. Воронежские разработчики решили переключиться на создание мультфильмов и выпустили франшизу «Снежная королева». Кроме того, Wizart сняла полнометражный мультфильм «Волки и овцы». Главных героев картины озвучили известные актеры Сергей Безруков, Елизавета Боярская и Александр Петров. Другим проектом студии стал мультсериал «Йоко». Мультипликаторы Wizart Animation также сняли анимационный фильм «Котенок с улицы Лизюкова-2». Студия готовит мультфильм к 100-летию ВГУ.

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Воронежская студия Wizart Animation снимет мультфильм «Руслан и Людмила»
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