Биологи выяснили, куда движется эволюция мужчин и женщин

Источник: Newtimes.kz

«Мы обнаружили вполне очевидную связь между числом потомков и определенными чертами анатомии и облика мужчин и женщин. К примеру, мужчины с высоким индексом массы тела производят больше детей, чем их более стройные “конкуренты”. Аналогичным образом, высокие женщины оставляют меньше детей, чем представительницы слабого пола со средним ростом», — пишут Петер Висшер (Peter Visscher) из университета Квинсленда в Брисбане (Австралия) и его коллеги.

В последние годы эволюционисты ожесточенно спорят о том, остановилась ли эволюция людей после того, как возникли первые цивилизации и первые их представители перешли к жизни в больших обществах себе подобных. Некоторые биологи заявляют, что биологическая эволюция Homo sapiens замедлилась или даже остановилась, так как выживание индивидов и их вероятность продолжить свой род начала зависеть не от качества генов, а от сообразительности, богатства и социального положения.

Другие ученые не согласны с этим, и за последние 20 лет они провели несколько экспериментов и исследований, в рамках которых биологи проверили, как менялся геном человечества в целом на протяжении последних веков и тысячелетий. Они часто приводили к прямо противоположным выводам, что не добавляло уверенности в том, что эволюция продолжается или же что она остановилась.

Висшер и его коллеги попытались найти следы естественного отбора среди нескольких тысяч британцев, пожертвовавших свою ДНК проекту Biobank. Ученых интересовало то, как различные мелкие вариации в их генах и отличительных чертах анатомии и внешности могут влиять на число их детей.

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Проводя подобное сравнение, генетики руководствовались простым принципом — гены людей, оставляющих больше потомства, имеют больше шансов выжить и распространиться дальше по популяции, чем ДНК мужчин и женщин, имеющих лишь одного ребенка или не имеющих детей вообще.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали ДНК примерно 500 тысяч человек в возрасте от 50 до 70 лет, принимавших участие в исследованиях в рамках Biobank, и выделили около десятка черт их внешности и анатомии, а также связанные с ними гены, которые влияли на их репродуктивный успех.

Для этого ученые вычислили типичное число детей, характерное для данного набора британцев, и сопоставили его с тем, как много детей имеют люди, к примеру, высокого роста или низкой массы тела. Любые отклонения от «нормы» указали на то, что Висшер и его команда имеют дело с последствиями двух типов естественного отбора — стабилизирующего или направленного.

Первый тип отбора связан с наличием своеобразной «золотой середины», к примеру, идеального роста женщины, обладательницы которого будут иметь максимальный успех в деле продолжения рода. Второй работает по принципу «больше — лучше» или «больше — хуже»: чем раньше женщина рожает первого ребенка, тем меньше детей у нее в среднем бывает. Аналогичным образом на число детей влиял уровень образования, что подтверждает недавние выводы генетиков, наблюдавших за эволюцией жителей Исландии.