В Керчи без воды остались более 30 тыс жителей

«В 16:00 в Главное управление МЧС России по Республике Крым поступила информация о проведении аварийных работ на задвижке водовода диаметром 100 см в районе 5-го километра Феодосийского шоссе Керчи. В связи с проведением работ без водоснабжения в городе находятся 32 тысячи человек», — говорится в сообщении.