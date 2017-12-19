В Керчи без воды остались более 30 тыс жителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек- РИА Новости Крым. 32 тыс жителей Керчи остались без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек- РИА Новости Крым. 32 тыс жителей Керчи остались без воды
«В 16:00 в Главное управление МЧС России по Республике Крым поступила информация о проведении аварийных работ на задвижке водовода диаметром 100 см в районе 5-го километра Феодосийского шоссе Керчи. В связи с проведением работ без водоснабжения в городе находятся 32 тысячи человек», — говорится в сообщении.
На месте работает ремонтная бригада Керченского филиала «Вода Крыма», там также находится оперативная группа 3-го
Подвоз воды не требуется, уточнили в ведомстве.