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18:15 (мск), источник: РИА Крым

В Керчи без воды остались более 30 тыс жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек- РИА Новости Крым. 32 тыс жителей Керчи остались без воды из-за аварии, которая произошла на задвижке водовода в районе 5-го километра Феодосийского шоссе в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по РК.

Источник: РИА "Новости"

«В 16:00 в Главное управление МЧС России по Республике Крым поступила информация о проведении аварийных работ на задвижке водовода диаметром 100 см в районе 5-го километра Феодосийского шоссе Керчи. В связи с проведением работ без водоснабжения в городе находятся 32 тысячи человек», — говорится в сообщении.

На месте работает ремонтная бригада Керченского филиала «Вода Крыма», там также находится оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по РК.

Подвоз воды не требуется, уточнили в ведомстве.

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