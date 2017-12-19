Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
Главные законы о недвижимости 2017 года
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Тимошенко опасается, что Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
12Лесные пожары в Калифорнии
19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Американец устал быть пухлым и похудел на 77 килограммов

Житель города Глендора (Калифорния, США) Крис Уерта (Chris Huerta) опубликовал в Twitter собственные снимки до и после похудения.

Американец рассказал, что решил заняться лишним весом в тот день, когда его любимый баскетболист Коби Брайант завершил карьеру, набрав в своем последнем матче с командой «Юта» 60 очков. Тогда, в апреле 2016 года, 37-летний Брайант стал самым возрастным игроком в истории баскетбола с подобным достижением, а также единственным, кому удалось закончить прощальный матч со столь впечатляющим результатом.

По словам Уерты, он вдохновился этим эпизодом и решил заняться собой, устав от лишнего веса. С того дня он сбросил 77 килограммов, нарастил мышечную массу и утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Твит с фотографиями американца собрал 18 тысяч лайков и 3,76 тысячи ретвитов.

В ноябре участник шоу о похудении Сэм Руэн из Австралии показал, как преобразился за последние 10 лет. Оказалось, что молодой человек не остановился на участии в программе и увлекся здоровым питанием и спортом. В результате он потерял 71 килограмм.

До Брайанта самым возрастным игроком, набиравшим 60 и более очков в матче НБА, был центровой «Лос Анджелес Лейкерс» Уилт Чемберлен. В феврале 1969 года в матче с «Финикс Санс» 32-летний Чемберлен набрал 66 очков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп рассказал, в чем виновата Россия
Кто виноват в олимпийском позоре России
В крушении самолета в Нарьян-Маре погиб факелоносец Олимпиады
Медведев объявил выговор замглавы Росавиации
Минтруд: невозможно увеличить население за счет рождаемости
Мединский о «Звездных войнах» в прокате: Они просто давят нас
Путин рассказал об исторических вызовах перед Россией
Первый канал отказался от «Иронии судьбы» на Новый год
Верховный суд сократил срок экс-генералу МВД Сугробову на 10 лет
Спорт
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ Ранее Медведева снялась с Финала Гран-при, состоявшегося 7—9 декабря в японской Нагое, из-за травмы голеностопа. Чемпионат Европы состоится 17—20 января в Москве
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь