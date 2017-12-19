Американец устал быть пухлым и похудел на 77 килограммов

Американец рассказал, что решил заняться лишним весом в тот день, когда его любимый баскетболист Коби Брайант завершил карьеру, набрав в своем последнем матче с командой «Юта» 60 очков. Тогда, в апреле 2016 года, 37-летний Брайант стал самым возрастным игроком в истории баскетбола с подобным достижением, а также единственным, кому удалось закончить прощальный матч со столь впечатляющим результатом.

По словам Уерты, он вдохновился этим эпизодом и решил заняться собой, устав от лишнего веса. С того дня он сбросил 77 килограммов, нарастил мышечную массу и утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Твит с фотографиями американца собрал 18 тысяч лайков и 3,76 тысячи ретвитов.

В ноябре участник шоу о похудении Сэм Руэн из Австралии показал, как преобразился за последние 10 лет. Оказалось, что молодой человек не остановился на участии в программе и увлекся здоровым питанием и спортом. В результате он потерял 71 килограмм.