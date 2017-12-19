Опубликованы фотографии стадионов ЧМ-2018 из космоса
Российский космонавт Олег Кононенко сделал фотографии городов, которые примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Российский космонавт Олег Кононенко сделал фотографии городов, которые примут чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Фотографии были сняты с Международной космической станции.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут Москва, Калининград,
Ранее сообщалось, что в космос на 72 дня с новым экипажем МКС отправились уменьшенная копия Кубка Гагарина и юбилейная шайба 10-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).