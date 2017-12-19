Опубликованы фотографии стадионов ЧМ-2018 из космоса

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.