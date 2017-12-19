Да будет вода: в Керчи восстановили водоснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Ремонтные работы на водоводе в Керчи завершены, водоснабжение восстановлено, сообщили РИА Новости Крым в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Ремонтные работы на водоводе в Керчи завершены, водоснабжение восстановлено, сообщили РИА Новости Крым в
«Работы завершены. Производится закачка воды в систему», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Сообщение об аварийной ситуации поступило в главк МЧС во вторник в 16 часов.