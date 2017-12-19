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18:17 (мск), источник: РИА Крым

Да будет вода: в Керчи восстановили водоснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Ремонтные работы на водоводе в Керчи завершены, водоснабжение восстановлено, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

«Работы завершены. Производится закачка воды в систему», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Сообщение об аварийной ситуации поступило в главк МЧС во вторник в 16 часов. Из-за аварии, которая произошла на задвижке водовода в районе 5-го километра Феодосийского шоссе в Керчи, без воды остались 32 тыс горожан.

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