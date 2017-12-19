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21:16 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода 20 декабря

Осадков в регионах практически нет, в некоторых областях и вовсе ясно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 54% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Informburo.kz

На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков.

Лишь на юге и юго-востоке республики, с прохождением фронтальных разделов, местами ожидаются осадки. Местами ожидается туман, на юге, юго-востоке гололедица, усиление ветра.

Прогноз погоды на 20 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ясно. Ночью ожидается 22−24 мороза, днём от -9 до -11 градусов по Цельсию.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается 3−5 мороза, днём от 0 до +2 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области ясно. Ночью ожидается от -22 до -27 градусов, днём температура составит от -7 до -12 градусов.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночью от -17 до -22 градусов, днём от -7 до -12 градусов по Цельсию.

В Алматинской области дождь со снегом. Столбик термометра в темное время суток будет колебаться от 5 до 10 мороза, днём от 0 до +5 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. В районе Жаланашколя усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с, местами туман. Температурный фон ночью составит от -10 до -15 градусов, днём от -3 до -8 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха составит от -22 до -27 градусов ночью от -5 до -10 градусов днём.

В Жамбылской области дождь со снегом, местами ожидается туман, гололедица. Температура воздуха составит от -3 до -8 градусов ночью и от +1 до +6 градусов днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от -15 до -20 градусов, днём ожидается от -5 до -10 градусов.

В Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Ночью температура воздуха от -17 до -22 градусов по Цельсию, днём от -5 до -10 градусов.

В Костанайской области переменная облачность без осадков. Местами ожидается туман. Ночью на территории региона ожидается от -20 до -25 градусов, днём от -13 до -18 градусов.

В Кызылординской области ясно, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью от -12 до -17 градусов по Цельсию, днём составит от -5 до -10 градусов.

В Мангистауской области ясно, местами ожидается туман. Ночная температура воздуха от -1 до -6 градусов. Температурный фон днём составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области снег, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от -23 до -28 градусов, днём ожидается 13−18 мороза.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Ночью температура воздуха от -23 до -28 градусов, днём от -13 до -18 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области дождь со снегом. Местами туман, гололедица, усиление ветра 15−20 м/с. Температура ночью от 0 до -5 градуса, днём от +1 до +6 градусов по Цельсию.

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