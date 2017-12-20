Без мебели и без ремонта: неликвидные квартиры находят арендаторов
Неликвидные квартиры на рынке аренды Москвы, несмотря на то, что предложение
Неликвидные квартиры на рынке аренды Москвы, несмотря на то, что предложение
Основной момент, который привлекает потенциальных арендаторов, — снижение ставки найма.
По данным компании, порядка 35% квартир на столичном рынке аренды сдаются без мебели. Как правило, это пустые квартиры в новостройках. Дисконт при их сдаче может достигать 10−15% по сравнению с их меблированными аналогами. Однако на увеличение скидок рассчитывать не приходится. Более того, пустое жилье могут сдать и без снижения цены — порядка 15% арендаторов заинтересованы именно в таких лотах.
Около 30% сдающихся квартир обставлены устаревшей мебелью, причем дисконт в таких случаях не предусмотрен, но, справедливости ради, за современную мебель владельцы жилья также не повышают цены.
18% предложения на рынке аренды — квартиры, требующие косметического ремонта. Такое жилье также сдается без дисконта, поскольку занимает нишу низкобюджетных вариантов.
Около 10% сдающихся квартир имеют недостатки и почти непригодны для проживания. Это может быть либо неликвид вторичного рынка — квартиры после затопления, с разрушенными полами или с поврежденной электропроводкой, либо новостройки без чистовой отделки. И те, и другие могут сдавать под ремонт, который будет выполняться силами арендаторов, однако бывает, что собственник позиционирует квартиру как обычное жилье, но готов предоставить скидку — ее размер варьируется от 10 до 40 процентов, в зависимости от масштабов повреждений.
В настоящее время более 40% арендодателей московских квартир массовых сегментов готовы идти на уступки и удовлетворять просьбы арендаторов, если речь не идет о масштабных изменениях. Ремонт, к примеру, в перечень уступок не входит, а вот о покупке стиральной машины или устранении мелких неисправностей стоит поговорить. Но для самых дешевых вариантов такие опции сегодня не предусмотрены, подчеркивают эксперты, тогда как в категориях эконом плюс или комфорт тенденция пока сохраняется.