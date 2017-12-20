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11:30 (мск), источник: Вести.Ru

Без мебели и без ремонта: неликвидные квартиры находят арендаторов

Неликвидные квартиры на рынке аренды Москвы, несмотря на то, что предложение по-прежнему превышает спрос, могут все же оказаться востребованными, выяснили аналитики компании «Инком-Недвижимость».

Основной момент, который привлекает потенциальных арендаторов, — снижение ставки найма.

По данным компании, порядка 35% квартир на столичном рынке аренды сдаются без мебели. Как правило, это пустые квартиры в новостройках. Дисконт при их сдаче может достигать 10−15% по сравнению с их меблированными аналогами. Однако на увеличение скидок рассчитывать не приходится. Более того, пустое жилье могут сдать и без снижения цены — порядка 15% арендаторов заинтересованы именно в таких лотах.

Около 30% сдающихся квартир обставлены устаревшей мебелью, причем дисконт в таких случаях не предусмотрен, но, справедливости ради, за современную мебель владельцы жилья также не повышают цены.

18% предложения на рынке аренды — квартиры, требующие косметического ремонта. Такое жилье также сдается без дисконта, поскольку занимает нишу низкобюджетных вариантов.

Около 10% сдающихся квартир имеют недостатки и почти непригодны для проживания. Это может быть либо неликвид вторичного рынка — квартиры после затопления, с разрушенными полами или с поврежденной электропроводкой, либо новостройки без чистовой отделки. И те, и другие могут сдавать под ремонт, который будет выполняться силами арендаторов, однако бывает, что собственник позиционирует квартиру как обычное жилье, но готов предоставить скидку — ее размер варьируется от 10 до 40 процентов, в зависимости от масштабов повреждений.

В настоящее время более 40% арендодателей московских квартир массовых сегментов готовы идти на уступки и удовлетворять просьбы арендаторов, если речь не идет о масштабных изменениях. Ремонт, к примеру, в перечень уступок не входит, а вот о покупке стиральной машины или устранении мелких неисправностей стоит поговорить. Но для самых дешевых вариантов такие опции сегодня не предусмотрены, подчеркивают эксперты, тогда как в категориях эконом плюс или комфорт тенденция пока сохраняется.

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