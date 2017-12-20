Профессии будущего: чему учиться, чтобы преуспеть в конкуренции с роботами

Источник: AP 2017

К 2050 году появится новый класс людей, чей опыт, умения и образование окажутся совершенно непригодными в обществе. Для таких «бесполезных людей» просто не будет подходящей работы.

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Их появление предсказал в своей последней книге Homo Deus один из известнейших футурологов, историк и писатель Юваль Ной Харари. Такая перспектива грозит тем, кто «лишен какой-либо ценности в экономическом, политическом или даже художественном плане, тем, кто не способствует процветанию общества», утверждает ученый.

Растущее неравенство, вымирание профессий за счет автоматизации рабочих процессов и другие проблемы стремительно меняющегося рынка труда уже сегодня заставляют нас нервничать и задумываться о поиске своего места в мире будущего.

Согласно опубликованному в этом году исследованию «Работа будущего. Какие силы будут формировать реальность в 2030 году», которое провела компания PwC, 74% опрошенных жителей Китая, Германии, Индии, Британии и США готовы приобретать новые навыки и даже полностью сменить специализацию, лишь бы остаться профессионально востребованными.

Источник: Русская служба Би-би-си

Страсть и гибкость

«Поколение моих родителей в среднем за свою жизнь сменило около пяти работ. Мое поколение удвоило это число до 10-ти. И нам следует ожидать той же динамики в последующих поколениях», — уверен Зак Кляйн, создатель образовательных сервисов DIY и JAM З, а также основатель и дизайнер видеосервиса Vimeo.

Теперь невозможно потратить всю жизнь на развитие одного навыка и сделать из этого карьеру. Эта эра ушла в прошлое. Зак Кляйн Создатель образовательных сервисов DIY и JAM З

Харари уверен, что большинство навыков, которые дети сейчас приобретают в школах, станут нерелевантны к тому времени, когда этим детям стукнет 40.

На вопрос, как готовить детей к профессиям будущего, которых еще не существует, Кляйн говорит, что начинать нужно с реформирования системы образования.

В США, например, по его словам, очень мало внимания уделяется взаимодействию учеников в образовательном процессе, вместо этого делается упор на конкуренцию.

В своих проектах он старается создавать такую среду, где ученик любого возраста может научить чему-то другого ребенка или удивить своими результатами старших ребят, а также получить отзывы о своей работе.

Сервис DIY и его платный аналог JAM позволяют детям в любой точке мира развивать интересующие их навыки, делиться с онлайн-друзьями опытом, обсуждать проекты и учить друг друга.

На сайте DIY дети делятся фотографиями своих достижений и хобби, комментируют проекты друг друга и обмениваются опытом, зарабатывая при этом виртуальные баллы. | Источник: AP 2017

«В обычной школе учитель дает домашнее задание и получает в ответ множество одинаковых работ. И вообще, в школе действует система, где некто смотрит на детей сверху вниз», — сетует Кляйн.

[В школе] мы пытаемся заставить детей отвлечься от действительно любопытных им вещей и сконцентрироваться на развитии определенного навыка. Но он у них уже есть! Нам просто надо перестать заставлять их сфокусироваться на чем-то одном. Зак Кляйн Создатель образовательных сервисов DIY и JAM З

Уже сейчас мы видим, как люди, выбравшие определенную профессию в юности, вырастают и понимают, что общество в них больше не нуждается. По мнению Кляйна, чтобы избежать этого, нужно с детства учить людей быть гибкими и легко отказываться от занятий, которые не зажигают в них искры.

Кляйн подчеркивает, что школы остаются основной средой, где дети получают знания: «Там у ребенка появляются социальные связи. Школа — лучшее, что у нас есть, однако в ситуациях, когда она не предоставляет возможности научиться тому, что тебе интересно, интернет дает тебе новый шанс».

Человеческий контакт — один из важнейших проводников знания. Но должна существовать достойная альтернатива для тех, кому не повезло со школой или учителем, считает Кляйн | Источник: Štefan Štefančík / CC0

Нейросети — не враг, а друг

Компания Sana Labs, разрабатывающая новую систему обучения на основе искусственного интеллекта, в отличие от DIY делает упор не на интерактивность обучения и вовлеченность в сообщество учеников, а на персонализацию учебного процесса.

Создатель и глава Sana Джоел Хеллермарк считает важным объединение трех факторов: персонализированного обучения, использования нейросетей и онлайн-образования. Главная цель его проекта — научиться удерживать внимание и заинтересованность ученика в учебном процессе как можно дольше.

Достигнуть этого Хеллермарк и его команда собираются с помощью прогнозов «умной» программы.

Проанализировав поведение и реакцию ученика на то или иное задание, программа будет знать, что предложить ему в следующем пункте обучения, чтобы ему не стало скучно и он лучше усвоил материал.

«Потерянные Эйнштейны»

Но даже инновационные системы обучения не предоставляют возможности определить, кто из детей окажется способен осуществить прорыв в той или иной научной сфере.

«Мы очень хорошо умеем определять, кто из детей хорош в игре на трубе, а кто — в футболе. Но мы не очень хорошо умеем распознавать среди детей тех, у кого есть потенциал к созданию феноменального, нового продукта», — заявил New York Times бизнесмен и инвестор Стив Кейс, комментируя проект Equality of Opportunity («Равные возможности»).

Согласно результатам исследования, проведенного в США, на то, станет ребенок изобретателем или нет, влияют такие факторы как доступ к новым технологиям, а также цвет кожи, социальный статус и пол.

«Культ креативности широко распространен. Возможности же — нет», — заключает Кейс.

Чему учить детей?

«Что же нам говорить своим детям? Прежде всего, чтобы остаться на плаву, им нужно постоянно подстраиваться под изменяющуюся среду, быть в контакте с окружающими и главное — сохранять свое чувство идентичности и свою систему ценностей», — считает Блэр Шеппард, глава направления глобального развития стратегии и лидерства в PwC.

37% респондентов исследования PwC заявили, что видят будущее рынка рабочего труда полным возможностей для реализации.

Впрочем, столько же людей ответили положительно на вопрос, волнует ли их угроза автоматизации труда.

«Главная проблема не в том, чтобы создать рабочие места. А в том, чтобы ставились такие задачи, с которыми человек справлялся бы лучше, чем алгоритм», — считает Харари.

Основатели Sana Labs уверены, что искусственный интеллект поможет персонализировать процесс обучения | Источник: Element5 Digital / CC0

По прогнозу ученых из Оксфордского университета, почти половина рабочих мест в Штатах будет заменена компьютерами уже в ближайшие 10−20 лет.

Они освободят человека от рутинной работы и оставят ему аналитические задачи, руководство, работу с эмоциональным интеллектом — те сферы, где нужна эмпатия и креативность, говорится в докладе PwC.

Борьба с бедностью в эпоху «труда машин»

Одной из таких сфер может стать уход и опека за людьми.

Вряд ли кто-то захочет отдавать своего ребенка или пожилую бабушку под присмотр робота, правда? Лейла Джана Основательница проектов Samasource и LXMI (читается «Лакшми» — как имя индийской богини процветания, удачи и счастья)

Проекты имеют общую цель — помочь с трудоустройством тем, кто беспомощен.

С одной стороны, Джана много путешествовала по странам третьего мира и на всю жизнь запомнила катастрофическую нищету, которую там увидела. С другой стороны, родители предпринимательницы уехали из Индии в Штаты, когда она была еще ребенком. Джана и сейчас помнит, как тяжело ее высокообразованным родителям пришлось на новом месте: имея дипломы вузов, они не могли найти достойную работу лишь потому, что были иммигрантами.

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Платформа Samasource занимается поиском рабочих мест для бедняков, их образованием и социализацией. Сотрудники проекта в США, Кении, Уганде и Индии организуют для малоимущих (эти люди, как правило, зарабатывают чуть больше 2 долларов в день, говорится на сайте Samasource) тренинги, где те приобретают навыки пользования современными технологиями, а также учатся планированию финансов. На сайте проекта говорится, что, начиная с 2008 года (год запуска Samasource), более 8 тысяч бедняков нашли работу с его помощью.

Другой проект Джаны, отпочковавшийся от Samasource — это LXMI, этичная и экологичная марка косметики, ингредиенты для которой собирают жительницы стран Восточной Африки. В LXMI утверждают, что зарплата сотрудниц втрое превышает среднюю по региону.

Но что же будет с бедняками в будущем, когда вся рутинная работа будет отдана машинам? Джана уверена, что выход — это, в том числе, сфера ухода и опеки.

Помимо этого, важно учить малоимущих людей пользоваться новыми инструментами поиска работы и социализации, говорит она. Однако необходимо менять и правовое поле. «Мы живем в мире диджитала. А наши законы были написаны в мире аналоговых технологий. Природа труда также сильно изменилась, но трудовые кодексы создавались в прошлых веках», — замечает Джана.

Поиск работы в мире будущего

Искусственный интеллект может внести важный вклад не только в образование, но и в процесс поиска работы.

По мнению основателя и главы сервиса SmartRecruiters Джерома Тернинка, новые технологии делают рынок рабочего труда более прозрачным и эффективным, чем когда бы то ни было. Свою фирму Тернинк создавал с целью сделать процесс поиска кандидатов на вакансии более легким и результативным.

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Это важно для работодателя. «Вы — тот, кого вы нанимаете», — говорит Тернинк. Но это также важно и для потенциального работника: алгоритм может делать более точные рекомендации по работе и у него нет предубеждений ни в расовом, ни в гендерном, ни в любом другом вопросе.

Такой подход к поиску сотрудников, считает Тернинк, поможет создать «экономику талантов».

Как не растратить впустую человеческий потенциал?

В докладе «Технологии, рабочие места и будущее труда» (вышел в декабре 2016 года и был обновлен в феврале 2017-го) аналитики компании McKinsey заключают, что при масштабной автоматизации рабочих мест одним из выходов может стать введение базового дохода.

Джана возражает: «Базовый доход воспринимают как панацею. Но ведь это путь, который не предусматривает даже попытки создания рабочих мест! Это пустая трата человеческого потенциала».

Подумайте, сколько скрытых гениев мы можем таким образом упустить. Просто так выдавать людям деньги ни за что — это слишком неудачное решение. Лейла Джана Основательница проектов Samasource и LXMI

Впрочем, Джана поддерживает благотворительность и социальные выплаты, но лишь как временную, спасительную в острой ситуации меру. Она уверена, что в ближайшие несколько десятилетий человечество сможет избавиться хотя бы от крайней бедности.

74% из почти 10 тысяч участников исследования PwC готовы приобретать новые навыки и даже полностью менять специализацию, лишь бы остаться профессионально востребованными в будущем | Источник: Element5 Digital / CC0

В своем докладе эксперты McKinsey рекомендуют стимулировать в обществе восприятие человеческого капитала, как любого другого его вида. Необходимо также сконцентрироваться на вопросе, как человеку продуктивно работать вместе с машинами и как ему в связи с этим переосмыслить свои задачи. Ну и конечно, вкладываться в развитие креативных навыков и критического мышления.

«Мы много говорим о креативности. Это невероятно важный навык для сферы инноваций и предпринимательства. Однако не стоит фокусироваться на развитии традиционных в нашем понимании креативных способностей. Мы предлагаем немного другое решение: мы изучаем, какие навыки хотят приобрести ученики, и пытаемся сделать их креативными», — рассказывает Кляйн.

«Мы не знаем, чего ждать в будущем, и я думаю, мы должны с этим смириться», — признается он.