Псковский водитель заставил детей толкать застрявший автобус

По словам местного жителя, автобус забуксовал накануне утром при развороте на остановке в деревне Пыжово. «Ничего лучше, чем предложить детям попробовать вытолкнуть его, водитель не придумал!» — пишет возмущенный автор.

В итоге ребята опоздали в школу и приехали с мокрыми ногами. Однако последствия могли быть куда более тяжкими. В восемь утра на улице еще темно, кто-то из школьников мог упасть, пораниться или даже попасть под колеса.