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19:14 (мск), источник: Российская газета

Псковский водитель заставил детей толкать застрявший автобус

В Псковской области водитель школьного автобуса заставил детей выталкивать застрявшую машину из грязи. Соответствующая жалоба была принята на официальном сайте главы региона.

По словам местного жителя, автобус забуксовал накануне утром при развороте на остановке в деревне Пыжово. «Ничего лучше, чем предложить детям попробовать вытолкнуть его, водитель не придумал!» — пишет возмущенный автор.

В итоге ребята опоздали в школу и приехали с мокрыми ногами. Однако последствия могли быть куда более тяжкими. В восемь утра на улице еще темно, кто-то из школьников мог упасть, пораниться или даже попасть под колеса.

На сайте отмечается, что проблема принята к сведению и даже указан срок ее решения — сейчас он составляет 13 дней.

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