В Хабаровске обнаружили трех сбежавших из дома белорусских подростков

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— В милицию обратилась витебчанка, которая заявила о пропаже своих троих детей. 18-летний и 16-летний парни, а также 15-летняя девочка ушли в школу, но там не появились и не вернулись домой. Перед уходом они оставили записку, взяли паспорта и деньги семьи.

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Следователи выяснили, что на попутке они добрались до Лиозно и поехали в Смоленск. В МВД России была направлена информация. В марте 2017 года их сняли в Хабаровске с поезда до Владивостока.

В мае дело было прекращено в связи с установлением местонахождения детей. 18-летний парень сказал, что живет и работает во Владивостоке и попросил прекратить розыск.

— Если человек не хочет возвращаться, его не заставляют. Следователи изучали также множество других обстоятельств.