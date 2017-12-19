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21:03 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Хабаровске обнаружили трех сбежавших из дома белорусских подростков

В марте 2017 года по факту безвестного исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело. Через пару месяцев их нашли в Хабаровске. Об этом в эфире Альфа Радио сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— В милицию обратилась витебчанка, которая заявила о пропаже своих троих детей. 18-летний и 16-летний парни, а также 15-летняя девочка ушли в школу, но там не появились и не вернулись домой. Перед уходом они оставили записку, взяли паспорта и деньги семьи.

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Следователи выяснили, что на попутке они добрались до Лиозно и поехали в Смоленск. В МВД России была направлена информация. В марте 2017 года их сняли в Хабаровске с поезда до Владивостока.

В мае дело было прекращено в связи с установлением местонахождения детей. 18-летний парень сказал, что живет и работает во Владивостоке и попросил прекратить розыск.

— Если человек не хочет возвращаться, его не заставляют. Следователи изучали также множество других обстоятельств.

В качестве профилактики сотрудникам ИДН рекомендовали периодически посещать семью, из которой сбежали подростки.

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