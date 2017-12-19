Росгвардия попросила россиян не рассказывать о планах на отпуск

«Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск», — заявил он.
В ведомстве посоветовали установить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать все имеющиеся ценности в отдельный блокнот, снабдив подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать вещи в случае кражи.
Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица.
Сергей Туминпредставитель московского Управления вневедомственной охраны
Он также посоветовал наладить хорошие отношения с соседями, чтобы те могли присматривать за квартирой.