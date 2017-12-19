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20:30 (мск), источник: Газета.Ру

Росгвардия попросила россиян не рассказывать о планах на отпуск

Росгвардия рекомендовала россиянам не писать в соцсетях о планах на отпуск во избежание квартирных краж, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя московского Управления вневедомственной охраны Сергея Тумина.

Источник: РИА "Новости"

«Как показывает практика, пик квартирных краж приходится на новогодний период, когда многие жители столицы покидают на длительный срок свои квартиры, уезжая за город или в отпуск», — заявил он.

В ведомстве посоветовали установить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать все имеющиеся ценности в отдельный блокнот, снабдив подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать вещи в случае кражи.

Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица.
Сергей Тумин
представитель московского Управления вневедомственной охраны

Он также посоветовал наладить хорошие отношения с соседями, чтобы те могли присматривать за квартирой.

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