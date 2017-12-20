В итальянском городе бесплатно раздают дома

Участвовать в розыгрыше бесплатного жилья могут граждане Евросоюза, а также обладатели вида на жительство в любой стране Европы.
В Круколи проживают около четырех тысяч человек. В какой-то момент местные жители начали массово покидать дома, оставив их пустовать и разрушаться.
Как бы то ни было, в этой заманчивой новости есть несколько не слишком приятных «но». Во-первых, пока бесплатных домов разыгрывается всего три. Во-вторых, все они находятся в весьма плачевном состоянии, чего местные власти не скрывают.
Кроме того, по условиям договора, победители конкурса обязаны отреставрировать строения в кратчайшие сроки. Также хозяева домов должны предоставить властям залог в 5 тысяч евро, и эти деньги не вернутся владельцам, если победители не выполнят условия по реставрации.
Главный плюс сделки заключается в том, что при благоприятном стечении обстоятельств у вас будет свой домик на берегу моря.