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20:16 (мск), источник: Вести.Ru

В итальянском городе бесплатно раздают дома

Власти итальянской коммуны Круколи объявили о намерении раздать бесплатно несколько домов всем желающим. Таким образом чиновники надеются исправить демографическую ситуацию в регионе. Желающим поселиться в маленьком итальянском городке необходимо заполнить заявку на сайте населенного пункта.

Участвовать в розыгрыше бесплатного жилья могут граждане Евросоюза, а также обладатели вида на жительство в любой стране Европы.

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В Круколи проживают около четырех тысяч человек. В какой-то момент местные жители начали массово покидать дома, оставив их пустовать и разрушаться.

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Как бы то ни было, в этой заманчивой новости есть несколько не слишком приятных «но». Во-первых, пока бесплатных домов разыгрывается всего три. Во-вторых, все они находятся в весьма плачевном состоянии, чего местные власти не скрывают.

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Кроме того, по условиям договора, победители конкурса обязаны отреставрировать строения в кратчайшие сроки. Также хозяева домов должны предоставить властям залог в 5 тысяч евро, и эти деньги не вернутся владельцам, если победители не выполнят условия по реставрации.

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Главный плюс сделки заключается в том, что при благоприятном стечении обстоятельств у вас будет свой домик на берегу моря.

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