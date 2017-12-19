Тарифы на городской транспорт изменятся со 2 января

Источник: РИА "Новости"

Тарифы на оплату проезда на московском городском транспорте изменятся со 2 января 2018 года, заявила замруководителя московского департамента транспорта Алина Бисембаева.

Она подтвердила, что сохранятся цены на разовые билеты «Единый» и ТАТ, а также стоимость проезда при бесконтактной системе оплаты через системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay и другие.

По словам Бисембаевой, сохранятся и льготы на проезд для всех категорий граждан.

Останется неизменной цена на билеты для школьников и студентов. Им также дадут возможность покупать проездные на три месяца.

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Изменится со 2 января стоимость проезда по карте «Тройка». Она подорожает на один рубль. Билет «Единый» на 60 поездок будет стоить 1765 рублей вместо 1700. Безлимитный проездной на 30 дней — 2075 рублей вместо двух тысяч.

«В целом в 2018 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0 процентов до 3,8 процента, что ниже среднегодовой инфляции», — цитирует Бисембаеву Агентство «Москва». По ее словам, изменение цен зависит от повышения затрат городских перевозчиков.