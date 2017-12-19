ГАИ: из-за обильных снегопадов автомобили начали вылетать в кюветы

Источник: Sputnik.by

Как рассказали представители ГАИ Гомельщины, занос в кювет — одна из проблем, с которой столкнулись автовладельцы.

«На автодороге М-10 в Речицком районе водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и допустил занос грузовика в кювет», — рассказали в отделе агитации и пропаганды областной ГАИ.

Отмечается, что водителю грузовика пришел на помощь экипаж ГАИ — они нашли в ближайшем колхозе технику, которая вытащила большегруз из кювета.

В связи с этим в Госавтоинспекции напомнили автовладельцам не оставаться равнодушными к чужой беде и помогать попавшим в беду участникам движения.