ГАИ: из-за обильных снегопадов автомобили начали вылетать в кюветы
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Обильные осадки в виде снега, которые начались в Беларуси во вторник, застали врасплох многих автомобилистов, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Обильные осадки в виде снега, которые начались в Беларуси во вторник, застали врасплох многих автомобилистов, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.
Как рассказали представители ГАИ Гомельщины, занос в кювет — одна из проблем, с которой столкнулись автовладельцы.
«На автодороге М-10 в Речицком районе водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и допустил занос грузовика в кювет», — рассказали в отделе агитации и пропаганды областной ГАИ.
Отмечается, что водителю грузовика пришел на помощь экипаж ГАИ — они нашли в ближайшем колхозе технику, которая вытащила большегруз из кювета.
В связи с этим в Госавтоинспекции напомнили автовладельцам не оставаться равнодушными к чужой беде и помогать попавшим в беду участникам движения.
Ранее синоптики объявили на вторник оранжевый уровень опасности