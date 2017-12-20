Вернувшиеся на Землю космонавты рассказали, чем пахнет космос

«Надо сказать, что вопрос “чем пахнет космос” мы обсуждали всем экипажем на станции. Так вот, для меня это запах металлической сварки, такой специфический оттенок», — передает слова Рязанского «Интерфакс».

«У астронавта Джека Фишера он ассоциировался с запахом горящего металла, что, в общем-то, близко к сварке. Но у него это было связано с ощущениями в носу, когда резко тормозит поезд: запах горячего рельса. А Рэнди Брезник почему-то сравнил запах космического пространства с грибным супом, но мы решили, что у него что-то не в порядке с обонянием. То есть все-таки большинство сравнило аромат открытого космоса со жженым металлом: он очень специфический, ни с чем не перепутаешь», — рассказал космонавт.