Вернувшиеся на Землю космонавты рассказали, чем пахнет космос
Для одних на орбите пахнет металлической сваркой, для других — грибным супом.
Для одних на орбите пахнет металлической сваркой, для других — грибным супом.
Российский космонавт Сергей Рязанский, вернувшийся с МКС, рассказал, что открытый космос имеет характерный запах металлической сварки.
«Надо сказать, что вопрос “чем пахнет космос” мы обсуждали всем экипажем на станции. Так вот, для меня это запах металлической сварки, такой специфический оттенок», — передает слова Рязанского «Интерфакс».
«У астронавта Джека Фишера он ассоциировался с запахом горящего металла, что, в
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-05» 14 декабря вернул на Землю российского космонавта Сергея Рязанского, американского и итальянского астронавтов Рэндольфа Брезника и Паоло Несполи. Экипаж пробыл на МКС 139 суток. Работу на орбите продолжат космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба. Во вторник к станции пристыковался «Союз МС-07» с экипажем в составе космонавта «Роскосмоса» Антона Шкаплерова, астронавта НАСА Скотта Тингла и астронавта японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи.