Назван самый популярный в России котик
Компания «Медиалогия» составила рейтинг котов, исходя из их упоминаемости в СМИ. Итоги представлены в релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Компания «Медиалогия» составила рейтинг котов, исходя из их упоминаемости в СМИ. Итоги представлены в релизе, поступившем в «Ленту.ру».
На первом месте оказался
Вторым стал
Пятерку самых популярных котов вошел кот, оставшийся в Швеции после депортации хозяина, который пытался нелегально перебраться через границу, чтобы забрать питомца, а также черный кот, безнаказанно пивший воду из кружки мэра Риги.
В ходе формирования рейтинга было проанализировано около 40 тысяч источников, сообщают его составители. Исследование проводилось с января по декабрь 2017 года.