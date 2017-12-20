Назван самый популярный в России котик

Источник: РИА "Новости"

На первом месте оказался кот-предсказатель Ахилл из Эрмитажа, который начал угадывать исход матчей Кубка Конфедераций по футболу. Только новость «эрмитажный кот Ахилл стал предсказателем Кубка Конфедераций по футболу» процитировали больше 300 тысяч раз.

Вторым стал кот-моряк Сергей Иванович, поучаствовавший в походе российских кораблей к Сирии (138,1 тысячи упоминаний), третье место занял кот Мир, подаренный японскому губернатору президентом России Владимиром Путиным (71,5 тысячи).

Пятерку самых популярных котов вошел кот, оставшийся в Швеции после депортации хозяина, который пытался нелегально перебраться через границу, чтобы забрать питомца, а также черный кот, безнаказанно пивший воду из кружки мэра Риги.