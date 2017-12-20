Погода порадует приморцев стабильностью
Мороз и солнце в ближайшие дни будут радовать приморцев, сообщает «Deita. ru». К примеру, сегодня, 20 декабря, в крае переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
Мороз и солнце в ближайшие дни будут радовать приморцев, сообщает «Deita. ru». К примеру, сегодня, 20 декабря, в крае переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
Мороз и солнце в ближайшие дни будут радовать приморцев, сообщает «Deita.ru».
К примеру, сегодня, 20 декабря, в крае переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер
В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный,
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что синоптики Приморья заявляли о о весьма неустойчивой погоде в крае.
Таисия Масина.