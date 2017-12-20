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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода порадует приморцев стабильностью

Мороз и солнце в ближайшие дни будут радовать приморцев, сообщает «Deita. ru». К примеру, сегодня, 20 декабря, в крае переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем −4…−16 °C. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный,

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 58% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ДЕЙТА

Мороз и солнце в ближайшие дни будут радовать приморцев, сообщает «Deita.ru».

К примеру, сегодня, 20 декабря, в крае переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем −4…−16 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем −8…−10 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем −7…−9 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем −6…−8 °C.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что синоптики Приморья заявляли о о весьма неустойчивой погоде в крае.

Таисия Масина.

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