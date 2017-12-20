Погода порадует приморцев стабильностью

Мороз и солнце в ближайшие дни будут радовать приморцев, сообщает «Deita. ru». К примеру, сегодня, 20 декабря, в крае переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем −4…−16 °C. Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, …