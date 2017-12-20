Метеорологи поставили минувшие 11 месяцев в тройку самых теплых

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Еще жарче было только в 2015 и 2016 гг. В указанный период температура на суше и в воде в среднем была выше, чем в другие годы.

До конца 2017 года остаются считанные дни и метеорологи считают, что он войдет в историю как один из самых жарких в истории вследствие усиливающегося феномена Эль-Ниньо.