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00:58 (мск), источник: БЕЛТА

Метеорологи поставили минувшие 11 месяцев в тройку самых теплых

Всемирная метеорологическая организация озвучила в Женеве доклад, из которого следует, что минувшие 11 месяцев, с января по ноябрь, вошли в тройку самых горячих за всю историю метеонаблюдений.

Источник: БЕЛТА

Еще жарче было только в 2015 и 2016 гг. В указанный период температура на суше и в воде в среднем была выше, чем в другие годы.

До конца 2017 года остаются считанные дни и метеорологи считают, что он войдет в историю как один из самых жарких в истории вследствие усиливающегося феномена Эль-Ниньо.

В западной части США, на севере Канады, севере и западе Аляски, в западной части Азии и на российском Дальнем Востоке столбик термометра в ноябре показывал на два градуса по Цельсию более высокую температуру, чем в другие годы.

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