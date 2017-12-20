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03:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Холодную воду отключат сегодня у части жителей Владивостока

Ремонтные работы будут проводиться до 20.00 (АДРЕСА).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Холодную воду отключат сегодня в 09.00 у жителей домов на нескольких улицах во Владивостоке. Связано это с проведением ремонтных работ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примводоканала.

Так, отключат холодную воду до 20.00 из-за устранения течи на улице Вязовая 1а, 9, Интернациональная 51 и Окатовая 1, 1а, 3, 3а.

До 19.00 ремонтные работы будут проводиться по следующим адресам:

Волгоградская, 3−21, 21/1, 12−30.

Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31.

Гамарника, 5−23.

Героев Варяга, 2−10, 7, 11.

Днепровская, 19, 98-В.

Днепропетровская, 15−57, 16−38.

Иртышская, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50.

Иртышский пер. 5, 11.

Карбышева, 4−44, 9−25.

Корнилова, 15−23.

Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11.

Металлургическая, 1−27.

Мичуринская, 3−23, 23а, 4.

Невская, 33.

Постышева, 33−49, 36−42.

Тухачевского, 24−72, 53.

Ульяновская, 2−12/3, 7.

Уссурийский пер., 1.

Шошина, 3−35, 6−18.

Карбышева, 46−54, 57.

Тухачевского, 62−70.

Шошина, 37, 39, 41.

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