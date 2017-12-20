Холодную воду отключат сегодня у части жителей Владивостока
Ремонтные работы будут проводиться до 20.00 (АДРЕСА).
Ремонтные работы будут проводиться до 20.00 (АДРЕСА).
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Холодную воду отключат сегодня в 09.00 у жителей домов на нескольких улицах во Владивостоке. Связано это с проведением ремонтных работ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примводоканала.
Так, отключат холодную воду до 20.00
До 19.00 ремонтные работы будут проводиться по следующим адресам:
Волгоградская, 3−21, 21/1, 12−30.
Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31.
Гамарника, 5−23.
Героев Варяга, 2−10, 7, 11.
Днепровская, 19, 98-В.
Днепропетровская, 15−57, 16−38.
Иртышская, 18, 26, 26-а, 26-б, 28-а, 30, 30-а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40-а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50.
Иртышский пер. 5, 11.
Карбышева, 4−44, 9−25.
Корнилова, 15−23.
Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11.
Металлургическая, 1−27.
Мичуринская, 3−23, 23а, 4.
Невская, 33.
Постышева, 33−49, 36−42.
Тухачевского, 24−72, 53.
Ульяновская, 2−12/3, 7.
Уссурийский пер., 1.
Шошина, 3−35, 6−18.
Карбышева, 46−54, 57.
Тухачевского, 62−70.
Шошина, 37, 39, 41.