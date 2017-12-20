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11:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

На рынке недвижимости стало больше зелени

Эксперты оценили экологическую безопасность районов Москвы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Юго-восток Москвы наименее экологически безопасен для проживания, а лучше всего с экологией в столице обстоят дела на территории Новой Москвы и Зеленоградского округа, следует из «зеленого» рейтинга московских районов, представленного компанией EcoStandart group. Экологические активисты уже заявили о некорректности рейтингования районов: с их точки зрения, экологическая ситуация «варьируется от дома к дому». Риэлторы в целом согласны с результатами, но отмечают, что экология района оценивается покупателями московской недвижимости не в первую очередь.

Компания EcoStandard group (занимается экологическим мониторингом и экспертизой) оценила проживание во всех районах Москвы с точки зрения экологической безопасности. Критериями рейтингования стало наличие в границах района водоемов, объектов теплоэнергетики, промзон и крупных предприятий, линий электропередачи, крупных автомагистралей. Также учитывалась загруженность дорог, близость территории к аэропортам и плотность населения, число зеленых насаждений и соседство с крупными лесопарками. За озелененность территории районов и наличие водоемов районам начислялись баллы, по остальным критериям авторы исследования баллы только снимали. На результат больше всего повлияло наличие в районе промзон и промышленных объектов.

Самыми экологически благополучными округами Москвы по итогам рейтинга стали Зеленоградский и Новомосковский. Не стоит беспокоиться об экологии, по мнению авторов исследования, жителям районов: Крылатское (ЗАО), проспект Вернадского (ЗАО), Митино, Северное Тушино, Строгино, Хорошево-Мневники (СЗАО), Марфино, Северный, Ярославский (СВАО), Ивановское, Измайлово, Сокольники (ВАО), Обручевский, Северное Бутово, Теплый Стан, Ясенево (ЮЗАО), Орехово-Борисово Северное (ЮАО). Лидером по числу экологически небезопасных районов стал юго-восток столицы. Так, аутсайдерами оказались 7 из 12 районов ЮВАО: Капотня, Лефортово, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники, Рязанский. Проблемы с экологией также нашли в ряде районов ЮАО (Бирюлево Западное, Даниловский, Нагатино-Садовники, Чертаново), САО (Восточное и Западное Дегунино, Головинский, Дмитровский), СВАО (Алтуфьевский, Бабушкинский, Бутырский, Северное Медведково), ВАО (Косино-Ухтомский, Преображенское, Соколиная Гора). Неэкологичным районом также стало Очаково-Матвеевское (ЗАО).

Отметим, жители юго-востока и востока столицы с лета регулярно жалуются на плохую экологию — их беспокоит неприятный запах в воздухе. В декабре сообщения об этом начали поступать и из других округов Москвы. Источником запаха столичные и федеральные чиновники называют закрытый по решению президента РФ Владимира Путина мусорный полигон «Кучино» (Балашиха) (см. «Ъ» от 18 декабря).

В «Гринписе России» обращают внимание, что экологичность районов «корректно оценивать по зафиксированным аварийным выбросам и качеству питьевой воды». «Здесь учитывается, например, плотность населения, но какое отношение это имеет к экологии? А что вам даст наличие в районе водоема? — говорит эксперт организации Иван Блоков.— Озелененность территории тоже спорный критерий: все-таки имеет смысл оценивать пешую доступность до лесопарков». «Все-таки большинство из показателей будут варьироваться от дома к дому, нельзя так оценивать район», — добавляет он.

«Рейтинг будет полезен тем, кто задумывается о покупке или аренде новой квартиры: экологический фактор является немаловажным при выборе места жительства, — говорит глава департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard group Катерина Веселова.— Или же позволит задуматься об экологии своей квартиры тем, кто проживает в экологически неблагоприятном районе».

Управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая отмечает, что «в целом озвученные результаты действительно отражают реальную экологическую обстановку в столице». При этом при покупке или аренде недвижимости экология района «оценивается клиентами однозначно не в первую очередь». «Как показывает практика, покупателей прежде всего интересует цена, расположение, транспортная доступность, собственная инфраструктура комплекса, инфраструктура района и только потом — экология, — сказала “Ъ” госпожа Литинецкая.— Чем ниже бюджет покупки, тем меньшее внимание уделяется изучению экологической обстановки. Но даже когда речь идет о серьезных суммах, на экологическую обстановку обращают внимание преимущественно семьи с детьми». Однако экология все-таки влияет на цену жилья, добавляет Мария Литинецкая: «При наличии рядом с домом крупных магистралей, ЛЭП, железнодорожных станций и аэропортов понижающий коэффициент стоимости составляет около 0,84. И наоборот, при соседстве комплекса с рекреационными объектами (парки, водоемы) повышающий коэффициент примерно 1,14».

Ольга Никитина.

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