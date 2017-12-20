«Приморских» банкнот боятся продавцы

Источник: РИА "Новости"

Он, получив купюру в 2000 рублей, прошелся с непривычными многим деньгами по магазинам и заведениям, которые уже сейчас обязаны принимать их наравне с любым другим «законным средством наличного платежа».

В ходе эксперимента выяснилось, что многие работники супермаркетов, киосков, аптек и кафе, новых банкнот опасаются. К примеру, в одном из канцелярских магазинов попытку расплатиться новой банкнотой в 2000 рублей с изображением моста на остров Русский приравняли к попытке ограбления — девушка за прилавком отказалась пробивать товар.

Она предложила сходить и обменять ее в банке, а услышав возражения, просто вызвала охрану. Приехавший охранник продавца убедить также не смог.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новые купюры поступили в обращение в Приморье и их даже стали продавать на популярном сайте Владивостока.