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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

«Приморских» банкнот боятся продавцы

Интересный эксперимент провел журналист из Новосибирска с новыми банкнотами, сообщает «Deita. ru».

Источник: РИА "Новости"

Он, получив купюру в 2000 рублей, прошелся с непривычными многим деньгами по магазинам и заведениям, которые уже сейчас обязаны принимать их наравне с любым другим «законным средством наличного платежа».

В ходе эксперимента выяснилось, что многие работники супермаркетов, киосков, аптек и кафе, новых банкнот опасаются. К примеру, в одном из канцелярских магазинов попытку расплатиться новой банкнотой в 2000 рублей с изображением моста на остров Русский приравняли к попытке ограбления — девушка за прилавком отказалась пробивать товар.

Она предложила сходить и обменять ее в банке, а услышав возражения, просто вызвала охрану. Приехавший охранник продавца убедить также не смог.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новые купюры поступили в обращение в Приморье и их даже стали продавать на популярном сайте Владивостока.

Таисия Масина.

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