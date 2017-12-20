Эпидемический порог по ОРВИ в Хабаровском крае не превышен
Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.
Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.
Хабаровск, 20 декабря, AmurMedia.
Свыше 7,5 тысяч случаев заражения острой
В период сезонного подъёма заболеваемости предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на оказание необходимой медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных условиях. В образовательных и дошкольных учреждениях усилен санитарный контроль, проводится процедура так называемых «утренних фильтров» для детей и сотрудников.
Ранее в целях предотвращения распространения гриппа в края была проведена массовая вакцинация населения. Бесплатно прививки от гриппа получили свыше 619 тыс. человек, из них более 144 тысяч — дети.
В министерстве также напоминают о необходимости вести профилактику гриппа и ОРВИ, избегать нахождения в местах с большим скоплением людей, а при возникновении симптомов простуды немедленно обратиться к врачу.