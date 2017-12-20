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03:24 (мск), источник: AmurMedia.ru

Эпидемический порог по ОРВИ в Хабаровском крае не превышен

Случаев гриппа в регионе не зарегистрировано.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 декабря, AmurMedia.

Свыше 7,5 тысяч случаев заражения острой респираторно-вирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае в период с 11 по 17 декабря 2017 года. В основном заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, по сравнению с предыдущей неделей количество обратившихся в медучреждения региона сократилось на 300 человек. Эпидемический порог по всем возрастным группам не превышен, случаев гриппа не зарегистрировано.

В период сезонного подъёма заболеваемости предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на оказание необходимой медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных условиях. В образовательных и дошкольных учреждениях усилен санитарный контроль, проводится процедура так называемых «утренних фильтров» для детей и сотрудников.

Ранее в целях предотвращения распространения гриппа в края была проведена массовая вакцинация населения. Бесплатно прививки от гриппа получили свыше 619 тыс. человек, из них более 144 тысяч — дети.

В министерстве также напоминают о необходимости вести профилактику гриппа и ОРВИ, избегать нахождения в местах с большим скоплением людей, а при возникновении симптомов простуды немедленно обратиться к врачу.

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