Доступность и качество медицинской помощи обсудили в Приморье
Участие во встрече приняли пациенты, врачи, представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций.
Участие во встрече приняли пациенты, врачи, представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций.
Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.
Единый день публичных встреч главных врачей с населением по вопросам информирования по созданию условий для повышения доступности и качества медицинской помощи прошел 14 декабря во всех краевых учреждениях здравоохранения Приморья по поручению
В начале своего выступления главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» Вадим Олейник напомнил о
На встрече звучали вопросы о доступности медицинской помощи работающему населению, о времени работы кабинетов флюорографии и маммографии, дневного стационара.
Представитель страховой компании дала ответы на часто встречающиеся вопросы в обращениях пациентов. Это прикрепление к медицинской организации, сроках ожидания приема и обследований, о хранении медицинских карт.
Заведующий по Владивостокскому городскому округу КГАУ СО «Приморский центр социального обслуживания населения» Александр Чернышов от лица маломобильных и нетранспортабельных пациентов просил усилить развитие гериатрической и паллиативной помощи.
Заместитель председателя Приморского регионального координационного совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия», помощник депутата ГД РФ Сопчука С. А. и депутата Думы города Владивостока Ахояна А. С. Алексей Свиридов просил продолжить вакцинацию жителей Ленинского района на дому в 2018 году.
Представители МУПВ «ВПЭС» от лица директора Владимира Латышева поблагодарили за проведение профилактических мероприятий сотрудникам предприятия и просили о дальнейшем сотрудничестве.
Председатель Владивостокской
Председатель Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный крест», член Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском крае Надежда Ильина просила более активно пропагандировать донорство крови. Участие в донорском движении — это моральный долг и гражданская позиция, пример гуманизма и милосердия.
Все вопросы были взяты на контроль.
На встрече присутствовал заместитель начальника АТУ Ленинского района Владивостока Виктор Федосеенко.
Главный врач Вадим Олейник отметил важность для самих пациентов заботиться о своем здоровье, мотивировать себя на соблюдение здорового образа жизни, соглашаться на проведение диспансеризации. Дополнительное информирование о работе поликлиники было осуществлено в 56254 квартиры на квитанции ДЭК до введения запрета на размещение рекламы.
Следующие встречи состоятся 15 февраля, 29 марта, 28 июня, 27 сентября, 27 декабря 2018 года в 14.00 в актовом зале КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3».