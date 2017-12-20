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03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Доступность и качество медицинской помощи обсудили в Приморье

Участие во встрече приняли пациенты, врачи, представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций.

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Владивосток, 20 декабря, PrimaMedia.

Единый день публичных встреч главных врачей с населением по вопросам информирования по созданию условий для повышения доступности и качества медицинской помощи прошел 14 декабря во всех краевых учреждениях здравоохранения Приморья по поручению вице-губернатора Павла Серебрякова и в соответствии с приказами ДЗПК 966-о от 09.11.2017 года и 972-о от 10.11.2017 года, сообщает ИА PrimaMedia.

На прошедшей встрече присутствовали пациенты, врачи, представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций и профессиональных сообществ.

В начале своего выступления главный врач КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» Вадим Олейник напомнил о пресс-конференции президента РФ Владимира Путинаи рассказал о роли профессионального сообщества по улучшению качества медицинской помощи.

На встрече звучали вопросы о доступности медицинской помощи работающему населению, о времени работы кабинетов флюорографии и маммографии, дневного стационара.

Представитель страховой компании дала ответы на часто встречающиеся вопросы в обращениях пациентов. Это прикрепление к медицинской организации, сроках ожидания приема и обследований, о хранении медицинских карт.

Заведующий по Владивостокскому городскому округу КГАУ СО «Приморский центр социального обслуживания населения» Александр Чернышов от лица маломобильных и нетранспортабельных пациентов просил усилить развитие гериатрической и паллиативной помощи.

Источник: PrimaMedia.ru

Заместитель председателя Приморского регионального координационного совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия», помощник депутата ГД РФ Сопчука С. А. и депутата Думы города Владивостока Ахояна А. С. Алексей Свиридов просил продолжить вакцинацию жителей Ленинского района на дому в 2018 году.

Представители МУПВ «ВПЭС» от лица директора Владимира Латышева поблагодарили за проведение профилактических мероприятий сотрудникам предприятия и просили о дальнейшем сотрудничестве.

Председатель Владивостокской татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» (Дружба), депутат Думы города Владивостока от партии КПРФ Тахир Ибашев поблагодарил за сотрудничество при проведении праздника Сабантуй и запланировал поднять вопрос на заседаниях думы о пешеходной доступности к поликлинике, и в частности ремонта лестниц с проспекта Красного Знамени.

Источник: PrimaMedia.ru

Председатель Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный крест», член Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском крае Надежда Ильина просила более активно пропагандировать донорство крови. Участие в донорском движении — это моральный долг и гражданская позиция, пример гуманизма и милосердия.

Начальник отдела культурного наследия управления министерства культуры России по Дальневосточному федеральному округу Вероника Ильина просила продолжить совместно с Красным крестом проводить мероприятия для коренных малочисленных народов Приморского края.

Все вопросы были взяты на контроль.

На встрече присутствовал заместитель начальника АТУ Ленинского района Владивостока Виктор Федосеенко.

Главный врач Вадим Олейник отметил важность для самих пациентов заботиться о своем здоровье, мотивировать себя на соблюдение здорового образа жизни, соглашаться на проведение диспансеризации. Дополнительное информирование о работе поликлиники было осуществлено в 56254 квартиры на квитанции ДЭК до введения запрета на размещение рекламы.

Источник: PrimaMedia.ru

Следующие встречи состоятся 15 февраля, 29 марта, 28 июня, 27 сентября, 27 декабря 2018 года в 14.00 в актовом зале КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3».

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