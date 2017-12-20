Приморских родителей и детей порадуют выплатой до Нового года

Источник: ДЕЙТА

«Учитывая, что предстоящие праздничные и выходные дни приходятся на первую декаду января, выплата пособий по уходу за ребенком за декабрь региональное отделение Фонда будет производить заблаговременно, начиная с 20 декабря. Таким образом, в декабре будет две выплаты пособий: в первой половине месяца — за ноябрь и в конце месяца — за декабрь. Пособие за январь 2018 года следует ожидать с 1 по 15 февраля 2018 года», — поясняют в Фонде.

Напомним, что с июля 2017 года в Приморском крае действует пилотный проект «Прямые выплаты». Региональное отделение Фонда выплачивает пособия по обязательному социальному страхованию в связи с материнством работающим застрахованным гражданам напрямую. Ранее эти функции были закреплены за работодателем. С начала действия проекта Приморское отделение Фонда выплатило более 70 тысяч пособий мамам, находящимся в декрете, на сумму 658,3 миллионов рублей.

Между тем единовременные выплаты по рождению ребенка и ежемесячные пособия до полуторагодовалого возраста малыша женщинам, которые ранее не работали, выплачиваются за счет субвенций федерального бюджета. На поддержку этой категории матерей Приморского края предусмотрели около 1 миллиарда рублей.

Как информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края, в большинстве муниципальных образований региона ежемесячно на первого ребенка неработающим мамам выплачивают по 3,7 тысячи рублей. Если в семье это второй (последующий) ребенок, размер пособия увеличен до 7,4 тысяч. В северных районах края эти суммы возрастают за счет соответствующего коэффициента.

«Так, единовременно пособие при рождении малыша для незастрахованных женщин составляет 19,6 тысячи рублей. Если семья проживает в северных районах края, размер выплаты увеличивается до 21,25 тысячи рублей», — информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Среди демографических выплат федерального списка — единовременная выплата беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву, и ежемесячные пособия по содержанию ребенка до трех лет. По беременности мама получает чуть более 31 тысячи рублей (почти 33,7 тысячи в северных районах). Ежемесячное пособие на ребенка в такой семье составляет 13,3 тысячи и 14,4 тысячи рублей соответственно.

Детям военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей, ежемесячно выплачивают по 2,7 тысячи рублей. В северных районах Приморья размер этой выплаты увеличивается до 2,9 тысячи рублей.

Вице-губернатор края Павел Серебряков информирует, что все демографические пособия в Приморье ежегодно индексируются.

«Задача специалистов — проводить необходимые расчеты и выплаты семьям своевременно и в полном объеме», — подчеркивает он.

Напомним, что в 2018 году в регионах России заработают новые меры социальной поддержки семей с детьми. Вводятся выплаты за рождение первого ребенка, продлевается программа маткапитала, расширяется возможность использования его средств, появится специальная программа ипотечного кредита. Стоит задача ликвидации очереди в яслях и детских поликлиниках.

О масштабной реформе демографической политики заявил президент Владимир Путин на заседании Координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей.

«Нужно перезагрузить нашу политику демографического развития. На первом плане по поддержке стимулирования рождаемости — многодетные со скромными доходами, а также создание дополнительных стимулов для рождения вторых и третьих детей», — отметил глава государства, подчеркнув, что молодые семьи нуждаются в особом внимании.