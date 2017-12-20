Гулять, так гулять: житель Владивостока купил билет в Окленд за 764 тысячи

Житель приморской столицы заплатил за билет до новозеландского города почти 800 тысяч рублей. Путешествие владивостокца до Окленда попало в список самых дорогих перелётов на Новый год, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Рейтинг небюджетных новогодних перелётов представил сервис поиска авиабилетов Aviasales. По данным Интерфакс, в этом году в десятку самых дорогих попало много региональных маршрутов — в топ-3 угодил и Владивосток.

Самым дорогим стал билет на Сейшелы из Санкт- Петербурга — 1,7 миллиона рублей. Рейс из Москвы на Мальдивы за 793 тысячи расположился на второй позиции. Третье место досталось направлению Владивосток — Окленд (Новая Зеландия) за 764 тысячи рублей.

Часто путешественники ищут билеты со скидкой, но далеко не все стремятся сэкономить. Примечательно, что прежде самые эксклюзивные путешествия начинались в Москве или Петербурге. В этом же году в топе оказались Владивосток, Краснодар, Самара и Иркутск. Среди билетов, найденных на Aviasales, есть варианты с таким количеством нулей, что становится не по себе.

«Россияне смирились с евро по 70 рублей и возвращаются к своим прежним привычкам — гулять, так гулять», — рассказал директор по продуктам Aviasales Антон Байцур.

Окленд — крупный город, расположенный между двумя гаванями в северной части Северного острова Новой Зеландии. На главной улице Окленда, Квин-стрит, находится известная башня Скай-Тауэр. С неё открывается вид на гавань Виадук — место с множеством суперъяхт, баров и кафе.