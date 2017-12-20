Гулять, так гулять: житель Владивостока купил билет в Окленд за 764 тысячи
Элитное путешествие приморца попало в топ-3 дорогущих перелётов на Новый год.
Элитное путешествие приморца попало в топ-3 дорогущих перелётов на Новый год.
Житель приморской столицы заплатил за билет до новозеландского города почти 800 тысяч рублей. Путешествие владивостокца до Окленда попало в список самых дорогих перелётов на Новый год, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Рейтинг небюджетных новогодних перелётов представил сервис поиска авиабилетов Aviasales. По данным Интерфакс, в этом году в десятку самых дорогих попало много региональных маршрутов — в топ-3 угодил и Владивосток.
Самым дорогим стал билет на Сейшелы из Санкт- Петербурга — 1,7 миллиона рублей. Рейс из Москвы на Мальдивы за 793 тысячи расположился на второй позиции. Третье место досталось направлению Владивосток — Окленд (Новая Зеландия) за 764 тысячи рублей.
«Россияне смирились с евро по 70 рублей и возвращаются к своим прежним привычкам — гулять, так гулять», — рассказал директор по продуктам Aviasales Антон Байцур.
Окленд — крупный город, расположенный между двумя гаванями в северной части Северного острова Новой Зеландии. На главной улице Окленда,
Все это перелеты в период с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.