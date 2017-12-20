Школьники и студенты пишут письма пожилым людям из Ангарска
В Ангарске стартовала необычная предновогодняя акция. Школьники и студенты пишут письма одиноким пожилым горожанам.
В Ангарске стартовала необычная предновогодняя акция. Школьники и студенты пишут письма одиноким пожилым горожанам.
Они сочиняют их на внеклассных занятиях. Рассказывают о себе, своих мечтах и планах и, конечно, поздравляют с наступающими праздниками. А работники социальной службы и почтальоны разносят письма пенсионерам. По словам организаторов, именно общения не хватает многим старикам. И одиночество особенно ощущается в праздничные дни. Ожидается, что будет собрано 29 тысяч писем. Некоторые школьники даже взяли шефство над бабушками и дедушками. Приходят к ним в гости. А те угощают их чаем со сладостями.
— Мы пишем письма для того, чтобы бабушкам одиноким, старикам в Новый год прочитали письма. Чтобы у них поднялось настроение. И был позитив в новый год, — говорит школьница Валерия Черепанова.