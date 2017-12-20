Школьники и студенты пишут письма пожилым людям из Ангарска

Они сочиняют их на внеклассных занятиях. Рассказывают о себе, своих мечтах и планах и, конечно, поздравляют с наступающими праздниками. А работники социальной службы и почтальоны разносят письма пенсионерам. По словам организаторов, именно общения не хватает многим старикам. И одиночество особенно ощущается в праздничные дни. Ожидается, что будет собрано 29 тысяч писем. Некоторые школьники даже взяли шефство над бабушками и дедушками. Приходят к ним в гости. А те угощают их чаем со сладостями.